Nok en uke med over 5.000 nye korona-sykemeldinger i Øst-Viken

Den ukentlige oversikten fra Nav viser at til sammen 9.127 personer i Øst-Viken ble sykmeldt i løpet av uka som gikk. Dette er ifølge en pressemelding fra Nav 366 færre enn i uke 5, men 4.979 flere enn samme uke i 2021.

Godt over halvparten, nærmere bestemt 55 prosent av det nyoppståtte sykefraværet i Øst-Viken forrige uke skyldes såkalte koronarelaterte diagnoser.

– Dette omfatter «Mistanke om covid-19 (R991)», «Påvist covid-19 (R992)», «Engstelig for sykdom i luftveiene (R27)» og «Risiko for sykdom/pålagt karantene (A23)», skriver Nav i pressemeldingen.

– Følger utviklingen nøye

Regionen – som dekker Østfold, Follo og Romerike – har hatt stabilt høye tall på antall nye sykmeldte så langt i 2022. Uke 6 var den tredje strake uka med over 9.000 nye saker.

– Sykefraværet i Øst-Viken er fortsatt høyt, og over halvparten er koronarelaterte. Vi registrerer samtidig at det er færre nye sykmeldte i uke 6, sammenlignet med uken før. Vi følger utviklingen nøye, og er spent på hva forrige ukes lettelser vil bety for det legemeldte sykefraværet fremover, sier avdelingsdirektør Jon Stanley Fredriksen i Nav Arbeidslivssenter Øst-Viken i pressemeldingen.

På landsbasis ble det registrert 56.048 nye sykemeldinger i løpet av uke 6, og drøyt halvparten av disse var koronarelatert.

Infografikk over antall nye sykmeldte i Øst-Viken, uke 6 2022. (Nav Øst-Viken)

Nesten femdobling

Flest nye sykmeldte personer i Øst-Viken forrige uke var det innen helse- og omsorgstjenester, med 2 360 personer. 1 259 av disse hadde koronarelaterte diagnoser.

– Veksten i nye sykmeldte innen helse- og omsorgstjenester er 96 prosent sammenlignet med samme uke året før, opplyser Nav.

Innenfor varehandelen i regionen ble det registrert 1.510 nye sykmeldte, hvorav 875, var koronarelaterte.

– Størst vekst sammenlignet med året før har det vært i overnattings- og serveringsvirksomheter, der det har vært nesten en femdobling. I forrige uke var det 289 nye sykmeldte personer i denne næringen, mens i samme uke i fjor var antallet 61, skrives det i pressemeldingen.

Nav understreker samtidig at ingen av disse tallene er sesongjustert, og at de heller ikke viser varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær.

