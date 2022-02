Tett avløpsledning slapp kloakk rett ut i Glomma

Avløpsledningen ut til Frevar er gått tett på en lengre strekning, opplyser Fredrikstad kommune på sine nettsider tirsdag formiddag.

Det har medført at avløpsvann fra toalett og vask flyter urenset ut i Glomma.

Søppel i do

Cristell Solberg, driftssjef for vann og avløp ved Frevar, forklarer hvordan problemet har oppstått:

– Tilstopping på ledningsnettet skyldes at fett og olje fra matlaging blir tømt i vasken og at våtservietter, bind, tamponger, tørkepapir, q-tips, kluter, sneiper, snusposer og annet søppel blir kastet i toalettet i stedet for i restavfallet, forteller hun, og fortsetter:

– Når matfettet størkner, hoper det seg opp og binder til seg annet avfall. Det kan skape massive propper selv i rør med store dimensjoner. Det kan også sette seg fast i pumpene på ledningsnettet og i ristene på renseanlegget og skape de samme problemene, forklarer Solberg.

Unngår oversvømmelser

En såkalt supersugebil jobber med å fjerne proppen i avløpsledningen, ifølge kommunen.

Kloakken går rett i elva fordi avløpsvannet har gått i overløp. Det betyr at kloakken med hensikt slipper ut andre steder når ledningen har fått propp – for å unngå at kloakken trenger inn i kjellere og lager oversvømmelser.

– Hvis rørene tettes, fortsetter likevel avløpsvannet å strømme på. Det kan, som i dette tilfellet, føre til at urenset avløpsvann renner i overløp ut i Glomma, sier Solberg.

Og har følgende klare formaninger til innbyggere for å unngå liknende problemer:

– Ikke kast matfett i vasken eller søppel i toalettet. Bruk søppelbøtta!

Frevar har jobbet med saken i flere dager. Nå graves det ved Borge ungdomsskole for at supersugebilen skal komme til og fjerne proppen som hindrer avløpsvannet fra å renne til renseanlegget.

