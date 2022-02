Dette er verdens vakreste hunderase, i følge en fersk undersøkelse

De siste to årene har salget av hunder vært eksplosjonsartet i Norge. Men hvilken hunderase er penest? De fleste vil nok hevde at det er individuelt hva man synes er pent. Men nå har en britisk gruppe brukt det gylne snitt for å finne verdens vakreste hunderaser, statistisk sett.

Og helt på toppen troner en rufsete liten terrier.

Cairn terrier ble opprinnelig avlet for sine egenskaper som hetsende hihund i ulendt steinet terreng, der den tykke pelsen beskyttet den godt mot rift og skader. (Wikipedia)

Hunde-bonanza

Øverst på ønskelisten hos veldig mange hundekjøpere troner de klassiske, britiske hunderasene. De innehar de fem øverste plassene på topp 10-listen nasjonalt (Border collie, Engelsk setter, Staffordshire bull terrier, og Labrador retriever).

I Viken ser listen ganske lik ut, mens kommunene Fredrikstad og Moss skiller seg ut fra landssnittet – der er det henholdsvis Lhasa apso og Bichon havanais som topper listene.

Selv om man ikke skal velge hunderase kun basert på utseendet, spiller det selvsagt en rolle når man velger sitt nye familiemedlem. Og nå har det britiske forsikringsselskapet Money.co.uk brukt det gylne snitt til å vurdere hvilke hunderaser som er penest.

Staffordshire bull terrier (t.v.) og Border collie var de aller mest populære hunderasene å anskaffe seg i 2020 på landsbasis, og var også ettertraktet i både Fredrikstad og Viken. (Vibeke Brath/NKK)

Overraskende vinner

Til manges store overraskelse, er det verken Border collie eller noen av de andre «billedskjønne» rasene som stikker av med seieren. Den gikk til den lille, rufsete terrieren fra en forblåst skotsk øy; Cairn terrieren.

– Selvfølgelig er hva man synes pent, subjektivt. Og uavhengig av hvor på listen en hunderase havner, bør enhver hund uansett form eller størrelse bli verdsatt som den er, sier forsikringsagenten Salman Haqqi i en pressemelding.

Undersøkelsen fant også at den minst statistisk vakre hunderasen av de 138 som ble analysert, er Shih Tzu – en nær slektning til Fredrikstad-favoritten Lhasa apso. Til tross for rasens popularitet de siste årene, oppnådde Shih Tzu bare en skjønnhetsscore på 41,0 prosent et godt stykke unna de perfekte gylne snitt-proporsjonene. Den nest minst vakre rasen er Bullmastiff med en score på 48,7 prosent. Tredje minst vakre er Fransk bulldogg som scorer 54,3 prosent.

Shih Tzu er en liten selskapshund som er kjent for sin lange pels. Selv om den er hyppig representert på utstillinger verden over, er hunderasen den minst vakre i verden dersom man legger det gyldne snitt til grunn for vurderingen. (Wikipedia)

[ Advarer mot hundemarkedets skyggesider (+) ]

Oppskriften på skjønnhet

Det gylne snitt er en matematisk formel som finnes i natur, arkitektur og til og med musikk, som indikerer en balansert og estetisk tiltalende komposisjon. Jo nærmere proporsjonene til hver hunderase er proporsjonene til det gylne snitt, jo mer statistisk vakker regnes rasen for å være, heter det i undersøkelsens faktaark.

Store Norske Leksikon definerer det gylne snitt som en måte å dele et linjestykke på slik at de to delene står i et bestemt forhold til hverandre og til helheten. Det gylne snitt har blitt brukt som grunnlag for komposisjon av bilder og arkitektur siden antikken, og har blitt oppfattet som en vakker og harmonisk måte å dele opp en bildeflate på.

Nettleksikonet Wikipedia skriver at man kan finne dette delingsforholdet igjen mange steder i naturen og spesielt på menneske­kroppen. Forholdet mellom lengden fra skulderen til fingertuppene og lengden fra albuen til fingertuppene, knokene på hånda og lengden på beina i forhold til lengden fra kneet til tærne er noen eksempler.

Westie,Autumn,Walk,In,The,Park,Portrait West Highland White terrier er en nær slektning av Cairn terrier, og kommer på andreplass i kåringen. (Emt100Shutterstock/Shutterstock)

[ Disse hunderasene var mest ettertraktet i 2021 ]

Populære raser høyt opp

Flere av de mest populære rasene i Norge scorer høyt på skalaen, og kommer derfor med på topp ti-listen, som Border collie på tredjeplass, Rhodesian ridgeback på fjerde, Tolling retriever på sjuende og dronningmorens favorittrase Welsh Corgi Pembroke på tiende plass.

I midten av skalaen ligger en variert gruppe hunder, som Samojed på 12. plass, Australsk gjeterhund på 15., Sibirsk husky på 16. plass, Newfoundland på 22. plass, og Leonberger på 26. plass.

En annen overraskelse, er at utregningene plasserte en av de mest populære hunderasene de siste hundre årene, Golden retriever, på en 41. plass, fire plasser under Shih Tzu-slektningen Lhasa apso.

Lhasa apso er en favoritt i Fredrikstad. Den er en nær slektning til Shih Tzu, men kommer på en langt bedre plassering enn sin rasebror. (Wikipedia)

Dette er verdens vakreste hunderaser, i følge det gyldne snitt. (Money.co.uk)





Den populære rasen Shih Tzu topper listen over de minst vakre hunderasene, i følge Money.co.uk. (Money.co.uk)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen