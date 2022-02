Svensk vogntog stappfullt av feil måtte holdes igjen med hjullås

– Her var det fullstendig skivebom for hans del, fastslår fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen om føreren av det svenske vogntoget som ble nektet å kjøre videre etter kontroll ved Svinesund mandag.

For det første ble det oppdaget at kjøretøyet ikke hadde nødvendig vintermerking på to dekk på den styrende akselen på trekkbilen. I tillegg manglet det sju kjettinger til dekkene, og for dette ble sjåføren ilagt et samlet gebyr på 14.500 kroner.

Brudd på konkurranseregler

Han kunne heller ikke vise fram gyldig såkalt europeisk fellesskapstillatelse, et løyve som er påkrevd dersom man ønsker å drive varetransport på tvers av landegrensene. Nærmere undersøkelser viste at firmaet mannen kjørte for ikke hadde noen slik tillatelse i det hele tatt, noe som resulterte i anmeldelse.

– Dette er et dokument de skal ha med seg i bilen. Ofte kan det være sånn at sjåførene glemmer å ta det med, men her var det enda verre. Vi har en tydelig instruks som vi er svært nøye med å følge. Den sier at om man ikke har dette på plass, er det bruksforbud som gjelder, og at foretaket blir anmeldt, sier Grotterød.

– Dette er ikke direkte knyttet opp mot trafikksikkerheten, men mer et tiltak for å unngå konkurransevridning. Vi jobber også for mest mulig like vilkår for alle transportører, og hvis man ikke har denne tillatelsen, kan det for eksempel hende at man kan legge seg på en helt annen pris enn andre, legger han til.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen ved Svinesund kontrollstasjon. (Hermund L. Kjernli)

Dårlig sikret overlast

Samtidig viste det seg at vogntoget var lastet for tungt, og dermed fikk mannen med seg ytterligere 8.750 kroner i gebyr.

– Når vi skal utføre kontroller, veier vi hvert kjøretøy akselvis. Det er regler for hvor tungt det kan være både per aksel, per kjøretøy og totalt. Her har han fått et overlastgebyr som går på trekkbilen, altså at denne er for tung med tanke på tillatt vekt, forklarer Grotterød.

Lasten var heller ikke sikret godt nok, med løse stropper og ingen sikring framover.

– Dette er dessverre noe vi ser altfor ofte, og da snakker vi mange ganger om dagen. Om det dreier seg om latskap, manglende kompetanse eller økonomi er vanskelig å si. Vi er i alle fall veldig nøye på dette med last og lastsikring, og sjekker dette på alle vi tar til side. Hvis lasta ikke er ordentlig sikret, kan den begynne å forskyve seg. Da er sannsynligheten stor for at den kan falle av og forvolde svært alvorlig skade, så her fikk vi luka vekk en som potensielt kunne vært en stor fare for trafikksikkerheten, sier faglederen.

Effektiv stopper

Som følge av at det ble funnet såpass mange alvorlige feil og mangler ved vogntoget, besluttet vegvesenets kontrollører å sette på en hjullås, for å være sikre på at alt blir ryddet opp i før det beveger seg ut på veien igjen.

– De aller fleste ønsker jo å ha ting i orden, men dessverre er det også noen som prøver å stikke av. Våre mannskaper begynner etter hvert å bli gode menneskekjennere, og her fikk de nok en følelse av at det var enklest å sette på en hjullås. Her har vi også noen kroner vi ønsker å få krevd inn, og hvis det avdekkes mye feil under kontrollen som kan få store økonomiske konsekvenser for fører eller firma, er det ikke alle som er like interessert i å gjøre opp, forteller Grotterød.

– Kanskje får de beskjed fra sjefen sin om at de bare må komme seg videre, og ferdig med det. Da er hjullåsen et veldig effektivt virkemiddel for å holde dem igjen, noe vi benytter oss av flere ganger i uka, utdyper han.

Turen innom Svinesund blir altså dyr for denne sjåføren, som ikke får kjøre videre før gebyrene er betalt. I tillegg må varene lastes om og sikres bedre, samt at foretaket må framskaffe den europeiske fellestillatelsen.

– Tid er penger i denne bransjen, og det er et tapsprosjekt å bli stående her eller ved en av de andre grenseovergangene. De aller fleste er interessert i å få ryddet opp så fort som mulig og komme seg videre, og alt dette kan løses relativt raskt hvis bare viljen er der og økonomien er på plass, avslutter Grotterød.

Høy feilprosent

Dette var imidlertid ikke den eneste vogntogføreren som havnet i trøbbel ved vegvesenets kontrollstasjoner ved Svinesund og på Ørje mandag. Blant annet måtte en ukrainsk sjåfør av et polskregistrert vogntog anmeldt og tildelt et forelegg på 8.500 kroner for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Kjørt uten sjåførkort i fartsskriver i 281 kilometer sammenhengende i 4 timer og 29 minutter. Fører innrømmer at det var han som hadde kjørt vogntoget den perioden, oppsummeres det i kontrollrapporten.

Av til sammen 88 kontrollerte tunge kjøretøy ved de to grenseovergangene mandag, måtte 41 stå parkert på grensa til de er i god nok teknisk stand. I tillegg fikk ytterligere 17 sjåfører med seg skriftlig pålegg om å utbedre feil og mangler.

