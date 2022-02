Shoppe i helga? Da kan du vaksinere deg i samme slengen

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

– Vi håper det skal gjøre en forskjell at vi tar med oss tilbudet dit mye folk ferdes og der mange bor i nærheten, sier teamleder Inger Johanne Bråten ved vaksinasjonssenteret til Fredrikstad kommune.

Tilbudet gjelder for alle, enten om man skal ta første, andre eller tredje dose. For å få vaksinen må man oppgi personnummer, og etterpå sitte på stedet i 20 minutter slik at de som setter vaksinen ser at man ikke får noen fysisk reaksjon.

Det vil være ansatte ved vaksinasjonssenteret på Kråkerøy som gjør selve jobben i Østfoldhallen, melder kommunen. Åpningstid er fra 11.00-17.00 alle dagene tilbudet gjelder.

