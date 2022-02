Politiet advarer mot veldig glatte veier

– Kjør forsiktig! oppfordrer Øst politidistrikt tirsdag ettermiddag etter at de har blitt varslet om flere trafikkulykker på få minutter.

I deler av Sør-Norge daler snøen ned, og det får følger for trafikken.

På E6 mellom Langhus og Frogn ble det på kort tid meldt om fire trafikkuhell – alle på en strekning på rundt 15 kilometer.

– Vi har en på E6 i sørgående ved Vestby, en ved Langhus, en ved Frogn, i tillegg til Nordbytunnelen. Det er innenfor en relativt kort strekning på relativt kort tid, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til Dagbladet.

Det har også vært en trafikkulykke på E6 ved Ulvensplitten i retning Gardermoen i Oslo, der tre biler var involvert. Politiet melder at føreren av den ene bilen har blitt fraktet til sykehus for sjekk, og at trafikken glir sakte forbi.

Også Veitrafikksentralen sør opplyser at det er stedvis glatt på E18 og E134 i deres region.

– Det er meldt om mer snø de neste timene, slik at vi oppfordrer alle om å kjøre etter forholdene. Brøytemannskap er ute og gjør tiltak. Vær tålmodig og ta hensyn, lyder oppfordringen derfra.

