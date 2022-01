Oda Gondrosen videre til MGP-finalen

Gondrosen vant fram med låten «Hammer of Thor» i gullduellen mot Vilde Johannessen og låten «Titans».

– Det er helt sykt, så sykt gøy. Tusen hjertelig takk til alle som har stemt. Dette betyr alt for meg, sa Gondrosen til NRK etter at resultatet av publikumsavstemningen ble klart.

Lørdagens sending gikk av stabelen til tross for et koronautbrudd som gjorde at de måtte greie seg uten blant annet programleder Kåre Magnus Bergh og flere i produsentteamet. Mikkel Niva og Anniken Momrak ledet showet.

