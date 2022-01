Nora og Oskar troner øverst på Viken-navnetoppen for 2021

Onsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) 2021-versjonen av sin årlige navnestatistikk. Denne viser at det på landsbasis var Nora og Noah som var de mest populære navnene å gi til henholdsvis jenter og gutter som ble født i fjor.

Bibelbølgen fortsetter

Mens Nora har vært en gjenganger helt i toppen av de nasjonale listene siden årtusenskiftet, og har toppet jentestatistikken hele seks ganger i løpet av de siste ti årene, er det aller første gang at Noah inntar førsteplassen på guttelista.

– Noah er relativt nytt, i hvert fall som motenavn. Det første året det var ti gutter som fikk navnet Noah i Norge, var så sent som i 1997, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB.

Dette føyer seg inn i rekken av det SSB omtaler som en bibelsk bølge på guttesiden. Hele ti av de 20 mest brukte guttenavnene i 2021 kan finnes igjen i bibelen.

– Bibelnavnene har økt i popularitet de siste 15 årene. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det har noe med religiøs vekkelse i Norge å gjøre. Mye av årsaken er trolig at mange gamle navn av denne typen nå rett og slett er modne for en renessanse, sier Sønstebø.

[ Leah og Noah på navnetoppen i Østfold i 2020 ]

Overraskende sjuendeplass

Også i Viken var det altså Nora som lå aller øverst på lista over de mest populære jentenavnene i 2021, etterfulgt av Emma og Leah. Emma inntok samme plassering på den nasjonale statistikken, og er det mest brukte navnet i Norge fra 2000 til nå.

På guttesiden var det den nasjonale nummer to, Oskar som stakk av med førsteplassen i Viken, mens Noah og fjorårsvinner Filip havnet på andre- og tredjeplass.

Filip kan imidlertid smykke seg med tittelen som det aller mest populære guttenavnet i Fredrikstad i året som gikk – med Adam, Ludvig, Noah og Oskar på en delt andreplass. Ett guttenavn som skiller seg tydelig ut på topp 10-lista i Plankebyen, er Louie, som havnet på en delt sjuendeplass her, men er langt unna navnetoppen nasjonalt.

– På landsbasis er Louie helt nede på 110. plass. Hvorfor akkurat dette navnet er populært i Fredrikstad er vanskelig å si, men det er ofte slik at et navn blir populært enkelte steder og at det deretter sprer seg. Det kan godt hende Fredrikstad her ligger litt i forkant, og at Louie er å finne i toppen av den nasjonale listen om noen år, kommenterer Karstein Sørlien ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB overfor Dagsavisen Demokraten.

[ Disse navnene var mest populære i Østfold og Fredrikstad i 2019 ]

– Unike navn viktigere

Den nasjonale favoritten Nora, som også toppet lista i Fredrikstad i 2020, var ikke å se blant de ti mest brukte jentenavnene i kommunen i fjor. Her var det Amalie som tronet aller øverst, med Leah som nummer to og Ella og Selma på delt tredjeplass.

– Amalie er definitivt et populært navn også på nasjonalt nivå. Det har ikke endret seg så mye fra i fjor, og ligger stabilt på en 15. plass, altså like utenfor topp 10, forteller Sørlien.

Samtidig viser Fredrikstad-listene at det er store utskiftninger i toppen fra år til år. Bare tre av guttenavnene og fire av jentenavnene som var topp 10 i 2020 fikk en plass i samme sjiktet i fjor.

– Generelt går dette med navn litt i sykluser, slik at man forventer alltid litt variasjon. Når man snevrer det inn til å handle om en kommune eller by, er det naturlig at vi får mer variasjon, rett og slett fordi det er snakk om et lavere antall fødsler sammenlignet med når vi ser på nasjonalt nivå, sier Sørlien om dette fenomenet.

– Kan dette også være et tegn på at foreldre har blitt mer kreative når de skal velge navn, og at de i større grad enn tidligere er opptatt av hva som er mest populært både lokalt og nasjonalt?

– Absolutt! Folk er mer opptatt av å finne unike navn til barna sine enn tidligere. Dette vises blant annet gjennom at topp 10-listen kun står for i overkant av 10 % av alle navn som gis, svarer Sørlien.

[ Krosnes eller Krossnes? Navnemysteriet som kanskje aldri blir oppklart (+) ]

Klatrere og dalere

Blant de øvrige Østfold-byene langs Oslofjorden var det henholdsvis Emma og Kasper (nummer 11 nasjonalt) som toppet i Moss, Noah og Nora i Sarpsborg og Lucas og Oline (ikke topp 50 nasjonalt) i Halden.

På spørsmål om hvilke navn som er på vei oppover og nedover på listene, og som dermed kan være verdt å merke seg for vordende foreldre, svarer Sørlien følgende:

– Isak og Oskar har klatret veldig for guttene, mens Jakob og Emil som toppet listen i fjor nå er nede på henholdsvis niende- og sjuendeplass. For jentene er gamle kjenninger som Emilie og Sara litt på vei ned, mens vi ser at en del navn som slutter på «e» – altså navn som Ellie, Mie og Hermine – er på vei oppover listene.

[ Nesten 700 flere Viken-barn født i 2021 enn året før ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Navnestatistikk 2021

Topp 10 i Norge

Jenter:

1. Nora – 409

2. Emma – 369

3. Sofie – 327

4. Olivia – 311

5. Ella – 302

6. Sofia – 295

7. Maja – 282

8. Leah – 279

9. Frida – 276

10. Ingrid – 273

Gutter:

1. Noah – 402

2. Oskar – 370

3. Oliver – 367

4. Lucas – 364

5. Isak – 361

6. Aksel – 346

6. Emil – 346

6. Filip – 346

9. Jakob – 325

10. William – 313

Topp 10 i Viken

Jenter:

1. Nora – 92

2. Emma – 87

3. Leah – 82

4. Olivia – 78

5. Sofia – 75

6. Maja – 73

7. Sofie – 69

8. Ingrid – 58

9. Ella – 56

9. Frida – 56

Gutter:

1. Oskar – 97

2. Noah – 93

3. Filip – 90

4. Kasper – 88

4. Lucas – 88

6. Oliver – 84

7. Isak – 74

8. Aksel – 67

8. William – 67

10. Jakob – 66

Topp 10 i Fredrikstad

Jenter:

1. Amalie – 8

2. Leah – 7

3. Ella – 6

3. Selma – 6

5. Emma – 5

5. Mia – 5

5. Sofie – 5

8. Alma – 4

8. Hermine – 4

8. Iben – 4

Gutter:

1. Filip – 8

2. Adam – 7

2. Ludvig – 7

2. Noah – 7

2. Oskar – 7

6. Kasper – 6

7. Elias – 5

7. Emil – 5

7. Liam – 5

7. Louie – 5

---