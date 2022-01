Fant over 230.000 smuglersigaretter på tyrkisk vogntog

Søndag 23. januar var en tyrkisk tungbilsjåfør i 50-årene innom rød sone ved tollstasjonen Svinesund for å deklarere lasten sin. Men før han kom seg ut på E6 igjen for å kjøre videre inn i Norge, ble han stoppet for en nærmere sjekk.

– Tollerne spurte mannen hva han hadde deklarert, og han svarte da han hadde litt forskjellige varer som skulle leveres her til lands. Han var litt vanskelig å kommunisere med, men hadde altså vært i ekspedisjonen, og papirene så riktige ut, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Likevel ble det bestemt at vogntoget skulle tas inn til skanning, og ut fra disse bildene kunne skanneroperatøren tydelig se at det var noen uregelmessigheter blant det som var lastet på tilhengeren. Kjøretøyet ble derfor beordret videre inn i kontrollhallen.

Beslag av 230.400 sigaretter fra et tyrkiskregistrert vogntog ved Svinesund tollsted 23. januar 2022. (Tolletaten)

– Før kontrollen fikk startet, fortalte sjåføren at han ikke hadde lastet varene sine selv. Dette hadde blitt gjort av et firma i Tyrkia, sier Grandahl.

Da tollerne gikk gjennom innholdet på tilhengeren, kunne de se flere store pappesker pakket inn i svart plast som var plassert omtrent midt i lasten.

– Til sammen ble det funnet 23 esker, som inneholdt totalt 230.400 sigaretter. Dette er store mengder, fastslår seksjonssjefen.

Faktisk utgjorde denne oppdagelsen et forsøk på å unndra hele 849.600 kroner i avgifter, og sigarettene ble umiddelbart beslaglagt mens sjåføren ble anmeldt for smugling.

– Her er det nok snakk om altfor mye til at han slipper unna med en bot. Sjåføren ble i alle fall tatt hånd om av politiet enn så lenge, som tok ham med seg fra tollstasjonen, avslutter Grandahl.

Smuglersigarettene ble funnet omtrent midt på tilhengeren, omringet av lovlig last. (Tolletaten)

