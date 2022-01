Beslagla 315 tomme spritflasker og en påfyllingsmaskin

På morgenkvisten fredag 14. januar kom en norskregistrert varebil kjørende over grensa på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren var en litauisk mann i 50-årene, som var bosatt og jobbet i Norge.

– Han var alene i bilen, og fortalte at han hadde vært hjemme i Litauen noen dager, men at han nå var på vei tilbake igjen, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Denne maskinen, beregnet for å brukes til fylling av flasker, fikk ikke mannen lov til å ha med seg videre inn i Norge. (Tolletaten)

Varebilen ble tatt inn til kontroll, og da tollerne åpnet dørene til lasterommet, så de at mannen blant annet hadde med seg en maskin til bruk for påfylling av væsker.

– Det ble også funnet et aggregat, to pumper, en væskebeholder og 315 tomme brennevinsflasker uten etikett. Sjåføren forklarte at dette skulle leveres til en venn, men at han ikke husket hvem, utdyper Grandahl.

Tollerne syntes dette hørtes merkelig ut, og stilte derfor flere spørsmål rundt maskinen og tomflaskene. Mannen svarte da at han ikke hadde noen videre kjennskap til dette, men at vennen hans var glad i å drikke brennevin.

Han hadde heller ikke med seg noen faktura for varene, men Tolletaten har anslått verdien til rundt 20.000 norske kroner – altså langt over verdigrensa for toll- og avgiftsfri innførsel på 6.000 kroner.

– Dette innebærer dermed et forsøk på å unndra cirka 5.000 kroner i merverdiavgift. Varene er ikke ulovlige i seg selv, og ble derfor beslaglagt på grunn av verdien. Men vi kan jo tenke oss til hva dette trolig skulle brukes til, sier Grandahl.

– Hvor det eventuelle brennevinet som skulle fylles på flaskene kommer fra, vet vi heller ikke. Noen lager det her i Norge, eller tar inn større partier på kanner. Men dette var nok mer aktuelt før den store metanolsaken tidlig på 2000-tallet, legger seksjonssjefen til.

Mannen ble uansett anmeldt, og kan vente seg en bot for smuglingsforsøket. Han hadde ellers også med seg mindre mengder alkohol, som han heller ikke fikk lov til å ta med seg videre.

