Bekymret for høyt sykefravær i nødvendige samfunnstjenester

– Det er svært høye smittetall, og vi forventer en fortsatt økning. Heldigvis er ikke antallet sykehusinnleggelser på et alarmerende nivå. Den største utfordringen nå er stort fravær i en del nødvendige samfunnstjenester som helse, oppvekst og renovasjon, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug i Fredrikstad kommune til Dagsavisen Demokraten.

I løpet av uke 3 ble det ifølge kommunens koronalogg registrert 2.453 nye tilfeller av koronasmitte i Fredrikstad, det klart høyeste uketallet i løpet av pandemien. Samtidig var det per mandag 16 pasienter med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Østfold, et tall som har variert mellom 12 og 24 i ukene etter nyttår.

Mange kommuner sliter

Storhaug er derfor ikke bekymret for økt belastning på helsevesenet per nå, men altså risikoen for høyt sykefravær med tanke på å kunne opprettholde forsvarlige tjenester innenfor de tidligere nevnte, og viktige samfunnsområdene.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Lise Wangberg Storhaug (Fredrikstad kommune)

– Vi planlegger nå for å kunne tilby disse tjenestene på best mulig måte med lavere bemanning, legger hun til.

I et nasjonalt pandemimøte forrige uke kom det fram at Fredrikstad er en av hele 159 kommuner som melder at de sliter med bemanningen i pleie- og omsorgssektoren på grunn av koronasmitte og karantene.

Oppfordrer særlig yngre til å melde seg

Kommunens vaksinasjonsstatus per 21. januar viser at det stadig er rundt 4.400 innbyggere i Fredrikstad over 18 år som foreløpig ikke har takket ja til koronavaksinen. I aldersgruppen 12–17 år er dette antallet om lag 1.500.

– Vaksinen er frivillig, men vi oppfordrer spesielt innbyggere i alderen 12–44 år om å beskytte seg mot covid-19. Det er i disse aldersgruppene færrest har vaksinert seg. Du gir ikke bare deg selv god beskyttelse mot sykdommen, men du beskytter også andre, som kanskje ikke kan ta vaksinen, skriver kommunen på sine nettsider.

På spørsmål om noe av forklaringen på den litt lavere vaksinasjonsgraden blant personer mellom 12 og 44 år også kan ligge i at en del i denne aldersgruppen har blitt smittet nylig, svarer teamleder Inger Johanne Bråten ved Fredrikstad kommunes vaksinasjonssenter følgende:

– Gjennomgått infeksjon er i hovedsak tellende som en vaksinedose. Det er en tydelig sammenheng med tanke på vaksinasjonsgraden og antall smittede med korona. Dette fordi man allerede ved gjennomgått infeksjon oppnår immunitet, og derfor ikke er i behov av sitt vaksinestikk per nå.

58 prosent har tre doser

Ved utgangen av uke 2 hadde nesten 39.000 av Fredrikstads voksne innbyggere fått tredje dose av koronavaksinen, noe som tilsvarer 58 prosent av kommunens samlede befolkning over 18 år.

– Det er en dekning på 65 prosent av alle som har tatt sin dose nummer to. Det vaksineres fortløpende alle over 18 år som når sin intervall på 20 uker, utdyper Bråten overfor Dagsavisen Demokraten.

Tilsvarende tall for andre og første dose er henholdsvis 89 og 93 prosent.

– Det er en god oppslutning, og det er personer som fortløpende kommer for å starte sitt vaksinasjon med dose nummer én. Det er flott med alle som nå ønsker å starte sitt vaksinasjonsløp, kommenterer Bråten.

Snart tilbud til barn under 12

Alle Fredrikstad-beboere som enda ikke har startet sitt vaksinasjonsløp, kan benytte seg av drop-in-tilbudet ved kommunens vaksinasjonssenter. Det samme gjelder for personer født mellom 2006 og 2009 som ønsker dose to, og som fikk første stikk for minimum åtte uker siden.

Fra og med uke 5 vil vaksinasjonssenteret på Værste også tilby vaksine til barn i alderen 5–11 år, dersom foreldrene ønsker det. Kommunen opplyser at det vil komme mer informasjon om dette tilbudet når det er oppe og går.

– Fredrikstad er godt i gang med planleggingen med vaksinasjonen av denne gruppen. Konkret informasjon til denne gruppen og deres foreldre vil bli annonsert via Fredrikstad kommunes hjemmeside i løpet av kort tid, forteller Bråten.

