Dekkskrell for svensk vogntog: – Har sett det før

En stor flate av dekket på et svensk vogntog var så å si skrellet for gummi da det ble stoppet for kontroll hos Statens vegvesen på Svinesund torsdag.

Sjåføren fikk stansordre og et ordinært dekkgebyr samt pålegg om å få skadene reparert før vogntoget kunne kjøres videre.

– Vi har sett det før – ja, ganske mange ganger, faktisk, svarer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på spørsmål om hvorvidt det skrellede dekket fikk kontrollørene til å sperre opp øynene.

Motgående kjøretøy kunne fått det i frontruta. — Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

– Bedre med årene

Grotterød mener av erfaring å ha forklaringen på hvordan dekket kom i så skrøpelig forfatning.

– Det er nok ganske sikkert sånn at hjulet har låst seg i bremsene, slik at dekket er blitt stående i samme posisjon en stund. Da trengs ikke nødvendigvis lange strekningen før dekket ser sånn ut, mener han.

En slik låsing av hjulet kommer som regel av dårlig vedlikehold av bremsene, opplyser Grotterød. Dette var et større problem før.

– Det er blitt bedre med årene, etter at flere av kjøretøyene har fått skivebrems. På dette vogntoget var det trommelbrems, forklarer han.

Kunne blitt farlig

Grotterød er klar på at dekkskrellen kunne ført til en særdeles farlig situasjon på motorveien.

– Dette er alvorlige greier. Dekket er proppa med luft og vil etter hvert eksplodere i en sånn stilling. Da vil det også trolig forlate kjøretøyet. Med tanke på at motgående kjøretøy kunne fått det i frontruta, veier det ganske mange kilo, påpeker Grotterød.

I den samme kontrollen fikk et annet svensk vogntog et samlet gebyr på 18.000 kroner for å kjøre med ni dekk under lovlig minimum mønsterdybde. Flere ble stanset med mangelfull sikring av last, og veivesenet stoppet også tungtransport med bremseskiver fulle av sprekker, blant annet.

Samlet på Svinesund og på grenseovergangen i Ørje fikk Statens vegvesen sjekket tilstanden på 42 tunge kjøretøy. Så mange som 34 av disse fikk pålegg om å utbedre tekniske feil og mangler og 17 fikk kjøreforbud.

