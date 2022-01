Venter med å vaksinere barneskole-elever

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Folkehelseinstituttet har i sine vurderinger kommet frem til at risikoen for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav, men mener likevel at det bør åpnes for flere å ta vaksinen dersom de ønsker det.

Siden september i fjor har barn mellom 12 og 15 år hatt tilbudet om vaksine. Dette tilbudet utvides nå til vaksinedose to.

Regjeringen åpner nå også for at barn mellom 5 og 11 år kan få vaksine, men Fredrikstad kommune velger altså å vente med å rulle ut ordningen.

«Vi venter på å få de riktige vaksinene fra helsemyndighetene. Vi informerer når vi åpner dette tilbudet for 5-11-åringer» skriver kommunen.

