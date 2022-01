Støre: – Vi er inne i en ny fase av pandemien

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

– Tiltakene vi vedtok for fire uker siden har virket. Trykket på helsevesenet vårt har vi klart å holde på et akseptabelt nivå, men vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, sa statsministeren.

Tiltakene trengs for å bevare kontrollen over pandemien når smitten sannsynligvis vil øke raskt fremover, sa Støre.

– FHI er veldig tydelige på at smittetoppen ligger foran oss. Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær. Det betyr at vi kan slippe opp noe, men ikke helt.

Støre sa at bedrifter og virksomheter må forberede seg på at sykefraværet blir høyt fremover, og legge planer for mest mulig normal drift.

