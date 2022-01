Tollaksjon på toget ga beslag av 20 kilo narkotiske tabletter

Tirsdag 30. november hoppet tollere fra Svinesund på toget som var på vei fra Göteborg i retning Oslo, og ble med fra svensk side av grensa og inn til Halden. Med seg hadde de tjenestehunden Pip, som markerte på to kolli med bagasje i den bakerste vogna i togsettet.

– De sjekket litt rundt, og over bagene hang det en jakke der de fant et ID-kort. Dermed fant de også vedkommende som eide jakka, som viste seg å være en kvinne født i 1991, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

– Kvinnen ble spurt om det var hun som eide bagene, men benektet først dette. Tollerne tok da med seg både kvinnen og bagene ut i gangen på togvogna for å få litt arbeidsro, og slik at ikke alle de andre passasjerene skulle få med seg hva som foregikk, utdyper Grandahl.

Mulig hasj-betaling

Ved åpning av bagasjen ble det raskt oppdaget at begge kolli var fulle av tabletter som står på den norske narkotikalista, og som dermed er ulovlige å ha med seg over grensa. Hvilken type tabletter det dreier seg om, har ikke seksjonssjefen kjennskap til.

– Men kvinnen innrømmet da at bagene var hennes, men ikke tablettene. Hun skal ha sagt at hun fikk innholdet og en billett til toget av en mann i Göteborg, og at det skulle leveres til en annen mann i Oslo. For dette skulle hun visstnok få 100 gram hasj og 4.000 kroner, noe hun senere endret til at hun skulle få betalt 20.000 kroner, opplyser Grandahl.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted. (Hermund L. Kjernli)

Kvinnen ble derfor overlevert til politiet, mens pillene ble beslaglagt av tollerne og veid til 20 kilo.

– Så dette er snakk om veldig mange tabletter, og et stort pillebeslag. De ble sendt inn til Kripos for å bli telt opp og analysert skikkelig. Uansett var dette bra jobba av både tjenestepersonene og hunden som var om bord på toget, sier Grandahl.

[ Færre personbiler over grensa betyr bedre tid til å sjekke tungtransport – det gir uttelling ]

– Har erkjent

Av hensyn til politiets etterforskning av saken er det først nå Tolletaten har fått tillatelse til å gå ut med beslaget. Politiførstebetjent Vidar Andersen ved Halden politistasjon forteller at kvinnen, som er svensk statsborger, har sittet varetektsfengslet helt siden smuglingsforsøket ble avdekket.

– Først på grunn av bevisforspillelsesfare, og nå på grunn av unndragelsesfare. I og med at hun nå ikke har noen fast bopel eller tilknytning til noen av de nordiske landene, kan det bli vanskelig å stevne henne dersom hun skulle bli løslatt, kommenterer Andersen.

– Etterforskningen er nå inne i avslutningsfasen, men vi venter på den endelige analysen av tablettene. Deler av beslaget var merket, og vi har derfor en klar formening om hva slags type tabletter disse er, mens resten var totalt umerket, legger han til.

Andersen har ikke anledning til å gå inn i den siktede kvinnens forklaring, og kan derfor ikke kommentere opplysningene om hvordan hun kom i besittelse av pillene eller hvem det skulle leveres til.

– Det jeg kan si, er at hun i hovedsak har erkjent forholdet, avslutter politiførstebetjenten.

[ Smuglet tusenvis av tabletter via ubemannet grenseovergang ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen