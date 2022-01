Utvidet massetesting ved barne- og ungdomsskoler

– Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Med jevnlig testing framover legger kommunen til rette for at skoler kan være åpne, skriver kommunen i en artikkel på egne nettsider.

I tida framover er det derfor nå i utgangspunktet 14 barne- og ungdomsskoler som skal gjennom jevnlig massetesting. Skolene det dreier seg om er Nøkleby, Rød på Kråkerøy, Rødsmyra, Kråkerøy ungdomsskole, Cicignon, Kvernhuset, Borge ungdomsskole, Gressvik ungdomsskole, Haugeåsen, Gudeberg, Begby, Trara, Trosvik og Wang Ung.

– Barn og unge får i all hovedsak milde eller ingen symptomer av koronaviruset. Jevnlig testing innføres ikke for å hindre smitte mellom barn i seg selv, men som et bidrag til å redusere smittespredningen i samfunnet, slik at samfunnet kan holdes mest mulig åpent for alle, understreker kommunen.

Årets første uke ga rekordhøye smittetall i Fredrikstad, med totalt 892 registrerte nye smittede i kommunen og daglige tresifrede antall. Samtidig har antallet koronapasienter innlagt ved Sykehuset Østfold gått ned fra 21 ved nyttår til 16 søndag, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

– Vi skal fremdeles bremse smitten for å unngå overbelastning helsetjenesten. Man anser ikke smitte i barnehager og skoler som en helsetrussel i seg selv. Hensikten med tiltakene i skole og barnehage, er å bremse den generelle smittespredningen i samfunnet, opplyser Fredrikstad kommune.

Massetestingen ved skolene vil foregå på den måten at hver elev får med seg hurtigtester hjem, og det anbefales testing to ganger per uke – tirsdag og torsdag for elever på 1. til 7. trinn, og tirsdag og fredag for elver fra 8. til 10. trinn.

– Vi anbefaler at alle elever deltar, men testing er frivillig. Det er viktig at testing ikke oppleves som traumatisk for barnet eller ungdommen. Mange barn og unge kan ta testen selv (bomullspinne i fremre del av nesen), men vil trenge hjelp av en voksen til selve analyseringen, skriver kommunen.

Elever som tester negativt på hjemmetest, og ellers er friske, kan møte på skolen som vanlig. Ved positiv test må elevene holdes hjemme, og testen meldes inn enten via et skjema på nett eller ved å kontakte Koronasenteret på telefonnummer 69381108. Man vil da bli satt opp til en bekreftende PCR-test på koronasenteret.

– Selv om elevene tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle. Det er viktig at barn som får tegn til forkjølelse eller influensa ikke møter opp på skolen. De bør holde seg hjemme og anbefales å ta en test. Når symptomene er i bedring, formen er god og barnet har vært feberfritt i ett døgn, kan barnet returnere til skolen, avslutter kommunen.

