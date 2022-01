NAF med tre tips til bilister på glatta

Særlig Østlandet har denne uka mye glatt føre, og det er sendt ut farevarsel. Underkjølt regn er det vanskeligste føret, påpeker seniorkommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Er det underkjølt regn er faktisk det lureste du kan gjøre å la bilen stå. Veiene blir som skøytebaner når regnet fryser på bakken. Da er det vanskelig å beholde kontrollen på bilen, sier han.

Sødal har tre øvelser for dem som likevel må ut med bil, og oppfordringen er å gjøre dette flere ganger underveis – når du har god oversikt og ingen bak deg:

* Kjenn på motstand i rattet. Om bilen har elektronisk stabilitetsprogram, gjør en liten og litt brå rattbevegelse i svingen. Slipper hjulene er det ordentlig glatt. Følger bilen rattbevegelsen har du godt feste.

* Kjenn på veigrepet når du gasser. Slipper hjulene lett, er det skikkelig glatt.

* Gjør korte prøvebremsinger. Sklir bilen langt før den stopper, gjelder det å være påpasselig.

Hvis du oppdager en fare for sent til å stoppe, er rådet å få ned farten raskest mulig for å øke muligheten til å styre unna og eventuelt å minske skadene.

– Når du først bremser, trå ned bremsen så hardt du kan. Når ABS-systemet slår inn, vil du kjenne vibrasjoner i bremsepedalen og høre ulyder. Dette er som det skal være, så fortsett å trykke bremsen hardt inn så ABS-bremsene får hjulpet deg, sier Nils Sødal.

