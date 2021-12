Kastet varm kaffe på medfange

Konflikten de to innsatte i Halden fengsel hadde gående skulle vise seg vanskelig å løse. Da de to skulle forsones, skjedde i stedet det stikk motsatte.

18. januar i år skulle de to mennene sette seg ned og løse konflikten gjennom en såkalt organisert samtale.

En av mennene hadde allerede satt seg, da den 22 år gamle anklagede mannen kom gående mot ham. I stedet for å sette seg ned sammen med motparten, kastet han den varme kaffen han bar i en kopp mot fornærmede.

Den fornærmede mannen ble påført første- og andregrads forbrenningsskader på halsen, i nakken og på skulderen av den varme kaffen som traff ham.

Straffesaken gikk som en tilståelsessak for Søndre Østfold tingrett like før jul, der 22-åringen avga en fullstendig tilståelse i samsvar med anmeldelsen og dokumentene i saken. Retten fant at han handlet med forsett da han kastet kaffe på motparten.

Påtalemyndigheten ville ha fem måneders ubetinget fengsel som straff for mannen, som allerede befant seg bak lås og slå.

Retten fant det skjerpende at mannen tidligere er straffet for vold, men at det likevel var rett med en noe mildere dom grunnet sakens lange liggetid, siden anmeldelsen kom tidlig på året, samt mannens tilståelse.

Retten anfører i dommen at varmt vann har et betydelig skadepotensial, at 22-åringen var klar over at kaffen han hadde i koppen var varm og at han påførte fornærmede fysisk skade da han kastet den varme drikken på ham.

22-åringen ble dømt til å sone ytterligere fire måneder.

