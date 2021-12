Kjerkol imponert over vaksineringslogistikken i Fredrikstad

Det er kommunene selv som ber om hjelp til vaksinering fra Forsvaret ved behov. Mandag formiddag var de i full sving ved vaksinesenteret på Quality Hotell Fredrikstad.

– Jeg er mektig imponert over den logistikken de har lagt her. De har rett og slett «boosterdager» for å få satt denne viktige oppfriskningsdosen hos flest mulig, sier Kjerkol til NRK.

I Fredrikstad er planen å kjøre to intensive dager med oppfriskningsdoser. Der jobber kommuneansatte, Røde Kors og Forsvaret side om side. Ambisjonen er å sette hele 140 vaksinedoser i timen, melder TV 2.

17 kommuner har bedt om bistand

– Dette er litt utenom det vanlige. Vi er vernepliktige i saniteten, så vi øver vanligvis på stridsrelaterte oppgaver, sier Marie Raustøl Johansen fra Forsvaret til kanalen.

Oslo, Bergen, Trondheim, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden er blant kommunene som har bedt om vaksineringsbistand fra Forsvaret.

Til VG opplyser Forsvarets operative hovedkvarter at totalt 17 kommuner har bedt om bistand.

Ti mobile team i beredskap

Det er spesielt mobile team som er ønsket, for eksempel vaksinasjonsbusser. Disse kan vaksinere utenfor kommunesentrene, også på kveldstid, og oppsøke skolene på dagtid.

Forsvaret har ti mobile vaksineringsteam i beredskap. Blir alle teamene satt inn i vaksineringen, kan de sette rundt 30.000 vaksinedoser i uken. Regjeringens mål er å vaksinere 400.000 per uke.

