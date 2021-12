Forsvaret på plass i Fredrikstad: – Nå skal vaksinetempoet ytterligere opp

Av Anders R. Christensen

Fredrikstad kommune får bistand fra Forsvarets vaksinasjonsteam slik at flest mulig kan få tilbud om vaksine før nyttår, skriver departementet i en pressemelding.

– Kommunene har gjort en kjempejobb med vaksinering i ett år nå, og de har stått med mange krevende oppgaver over lang tid. Nå skal vaksinetempoet ytterligere opp, og det skal settes svært mange doser de neste ukene, sier Kjerkol.

Takknemlig

Hun understreker at vi fortsatt er helt avhengige av kommunenes innsats. Regjeringen mobiliserer derfor flere ressurser slik at kommuner som har behov for hjelp i vaksinearbeidet, kan få det, sier statsråden.

– Fredrikstad er en av kommunene som har bedt om bistand. Jeg er svært takknemlig for at Forsvaret som på kort varsel stiller med viktig hjelp til kommunene som trenger å øke sin kapasitet.

Kjerkol besøker vaksinesenteret på Quality Hotel Fredrikstad mandag formiddag mellom klokken 11 og 12.

Flere kommuner

Fredag ble det kjent at Forsvaret skal bidra med bistand til testing og vaksinering også i hovedstaden. I alt skal 76 ansatte og vernepliktige fra Forsvaret hjelpe Oslo kommune.

Også Bergen og Trondheim har bedt om Forsvarets hjelp i vaksinasjonsarbeidet. Det samme har flere kommuner utenfor Bergen – blant dem er Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Det er spesielt mobile team som er ønsket, for eksempel vaksinasjonsbusser. Disse kan vaksinere utenfor kommunesentrene, også på kveldstid, og oppsøke skolene på dagtid.

Forsvaret har ti mobile vaksineringsteam i beredskap. Blir alle teamene satt inn i vaksineringen, kan de sette rundt 30.000 vaksinedoser i uken. Regjeringens mål er å vaksinere 400.000 per uke.

Studenter

Den tredje dosen med koronavaksine skal bli tilbudt til alle over 45 år innen midten av januar. Folkehelseinstituttet har sendt ut 700.000 boosterdoser til kommunene, som må settes i løpet av to uker.

Før helgen oppfordret regjeringen også studenter innen flere helsefag til å bli med på å sette vaksiner i julen og i starten av det nye året for å øke vaksineringskapasiteten.

– De neste ukene skal det settes veldig mange vaksiner på kort tid i kommuner over hele landet. Det er et stort behov for at flere kan bidra i denne viktige jobben. Jeg oppfordrer studenter som reiser hjem på juleferie, om stille seg til disposisjon for å ta vakter på vaksinekontorene i romjulen og i ukene etter nyttår, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Ifølge statsråden har rundt 9.000 studenter kommet så langt i utdanningen sin i sykepleie, medisin, vernepleie, radiograf, paramedics og bioingeniør at de kan få lisens til å sette sprøyter på egen hånd.

Apotekene bistår

Lørdag ble det dessuten klart at Helsedepartementet har lagt til rette for at kommunene som ønsker det, kan be apotekene om hjelp til vaksinering.

– Apotekene kan raskt bistå de kommunene som har behov for det. Departementet har fastsatt en refusjonstakst og etablert en oppgjørsordning for apotek som etter avtale bistår kommunene. Vi har også laget en standardavtale som kommunene kan ta i bruk hvis de ønsker bistand fra apotek, fortalte Kjerkol.