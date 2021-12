Henter inn forsvaret: Vil gi helsepersonell booster-dose før nyttår

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) forteller at kommunen har hatt god fremdrift i vaksineringen de siste ukene.

– Med forsvarets hjelp kan vi nå sørge for at skole-, barnehage- og helsepersonell får boosterdose av vaksinen før nyttår. Det er gledelig, sier hun.

Vil være føre var

Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør og leder av kriseledelsen, peker på at det nå er høye smittetall i Fredrikstad, samtidig som det er knyttet usikkerhet til hvilket sykdomsbilde omikron-varianten vil gi fremover.

– For å være føre var, har vi derfor bedt Forsvaret om bistand, slik at vi kan øke vaksineringstempoet ytterligere, og dermed trygge innbyggerne våre så godt som overhodet mulig, sier hun.

Vaksinasjonssenteret på Quality Hotel Fredrikstad vil i første omgang være i drift mandag 20. desember og tirsdag 21. desember, melder kommunen.

Kun de som har tatt to vaksinedoser tidligere er kvalifiserte til å få boosterdosen. Det er også viktig at det har gått minst 4,5 måneder siden man fikk andre dose.

– Med dette tiltaket legger vi til rette for at skoler, barnehager og helsetjenester er så godt rustet som mulig til å møte en eventuell ny smittetopp på nyåret. I tillegg frigjør vi kapasitet på Korona- og vaksinasjonssenteret, noe som betyr at den øvrige befolkningen også vil rykke fram i vaksinasjonskøen. Det er gode nyheter, sier ordfører Siri Martinsen.

