Kommuneoverlegen legger press på Mattilsynet i kattesaken

Kommuneoverlegen ber Mattilsynet på ny om å prioritere det mye omtalte katteholdet et nabolag i Fredrikstad plages av. Velforeningen har tidligere anslått at én og samme adresse er hjem for over 50 katter.

Av hensyn til folkehelse og naboenes situasjon er kommuneoverlegen involvert i saken, der Fredrikstad kommune opplever å ha begrensede muligheter i lovverket til å sette en stopper for katteholdet ute av kontroll.

Naboer til kattehuset har gjentatte ganger i Dagsavisen Demokraten beskrevet situasjonen som uutholdelig, og påpekt hvordan de har fått dårligere livskvalitet og til og med seriøst vurdert å flytte fra nabolaget.

– Vi er helt på randen og desperate etter at det faktisk skjer noe! Dette er ikke en prinsippsak vi maser om for å være til besvær, skrev en nabo i et nytt brev til kommunen senest i midten av november.

Kommunen trenger hjelp

Mattilsynet som dyrevelferdsmyndighet har tidligere opplyst at de ikke har ressurser til å prioritere saken. Fredrikstad kommune som folkehelsemyndighet opplever nærmest å være bundet på hender og føtter i saken.

Kommunen har gitt katteeieren et pålegg om å redusere antall katter dramatisk, ned til maksimalt åtte, innen 1. februar neste år. De vil følge opp med tvangsmulkt (løpende bøtelegging, journ.anm.) dersom vedtaket ikke er fulgt opp.

Det tråkkes i bæsj og dras inn i hus og biler. — Nabo til katteholdet, i brev til kommunen

Kommunens lovlige virkemidler i saken innebærer ellers ikke tvang som sanksjonsmulighet overfor katteeieren.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Lise Wangberg Storhaug (Fredrikstad kommune)

Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug har derfor sendt en anmodning til Mattilsynet, kalt «bekymring rundt Mattilsynets kapasitet til å følge opp dyrevelferdsloven», der hun blant annet skriver:

«Fredrikstad kommune ved kommuneoverlegen vurderer at folkehelseloven ikke gir tilfredsstillende virkemidler i denne saken. Mattilsynet som myndighet i dyrevelferdsloven innehar virkemidler som er bedre egnet og mer målrettede i denne saken spesielt, og i lignende saker generelt. Kommuneoverlegen ber derfor om at saken prioriteres, da vi har liten tro på at kommuneoverlegens vedtak vil endre situasjonen på adressen».

– Det betyr at vi mener at de virkemidlene vi har mulighet til å bruke ikke vil bidra til en løsning i saken. Vi mener at saken trenger en løsning, da vi har vurdert det som, og fattet vedtak på bakgrunn av, at situasjonen gir en belastning på helsen til de som bor i nabolaget, sier Storhaug til Dagsavisen Demokraten.

Politiet vurderer saken

Kommuneoverlegen har foreløpig ikke mottatt svar fra Mattilsynet. Vedtaket om reduksjon av antall katter ble gjort som følge av at katteeieren ikke besvarte varselet om vedtak.

18. november valgte derfor kommunen å varsle Økokrim om saken, i håp om at katteholdet også vil bli fulgt opp med hensyn til dyrevelferd.

Fredrikstad kommune skriver i varselet:

«Vi mener at det i denne saken er grunn til å tro at kattene blir utsatt for alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell».

Politimyndigheten har nå besvart varselet:

«Økokrim er veldig positive til at dere følger varslingsplikten i dyrevelferdsloven § 5, og således gjør politiet oppmerksom på forhold som kan innebære dyrevelferdsovertredelser. Dette særlig der forvaltningen ved Mattilsynet har uttrykt at de ikke kan prioritere saken».

Det er Øst politidistrikt som har fått ansvaret for å undersøke saken.

– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med å se på saken, og er i dialog med kommunen og Mattilsynet. Vi gjør nå forundersøkelser og skaffer nødvendig informasjon før vi skal vurdere om dette bør følges opp i straffesporet, sier Stine Strømnes, som leder gruppa for økonomi- og miljøkriminalitet i Øst politidistrikt.

Naboene til en kattekoloni i et nabolag i Fredrikstad må jevnt og trutt plukke avføring fra kattene i sine egne hager. (Privat)

Naboer og velforeningen har varslet ulike instanser en rekke ganger med bekymring for både bomiljø og kattenes ve og vel. Den siste situasjonsbeskrivelsen er fra et brev til kommunen i midten av november, der en nabo skriver:

«Situasjonen er forferdelig fortvilende og møter oss hver eneste dag! Det tråkkes i bæsj og dras inn i hus og biler. Vi plukker og plukker bæsj i enorme mengder, det stinker kattetiss og bæsj og folk er slitne, lei og fortvilet».

