Denne potensielle årsaken til katastrofale ulykker er dagligdags

Bremseskiver i ferd med å sprekke opp og dele seg har et enormt farepotensial, men er likevel svært vanlig i tungtransporten. Mandag stoppet Statens vegvesen nok en synder på Svinesund.

Et polsk vogntog inne til kontroll hadde sprekker i begge bremseskivene på framakselen, altså på forhjulene.

– Vi vet jo at disse bremseskivene ved nødbremsing kan dele seg i to. Da har ikke de hjulene brems. Det er selvsagt enda mer prekært på styrende aksel, som det er snakk om her, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

– Kan forårsake katastrofal ulykke

Grotterøds medarbeidere var ikke i tvil.

– Dette vogntoget skulle ikke kjøre en meter til før det hadde vært på verksted, slår Grotterød fast, og forklarer hvordan faren oppstår når bremseskivene har sprekker:

– Sprekkene gjør jo at belastningen på skivene blir større enn ellers hver gang det bremses, og spesielt ved nødbremsing. Sprekkene vil bli større og større og skivene vil til slutt dele seg. Da er hele bremsevirkningen borte.

Sprekkene sliter også ut bremseklossene.

– Sprekkene fungerer som en hostehøvel på klossene, og vil flekke av bremsebelegget på klossene bit for bit hver gang de er i kontakt, forklarer Grotterød.

Statens vegvesens folk på Svinesund har flere ganger opplevd at bremseskiver deler seg i to når de foretar bremsetest på kontrollstasjonen.

– Heldigvis skjedde det her hos oss og ikke på veien. Det kunne jo skjedd med dette polske vogntoget, som ville vært uten brems på begge forhjulene eller ett av dem. I sistnevnte tilfelle vil det tunge kjøretøyet enten skjene ut av veien eller over i motgående kjørefelt og forårsake en katastrofal ulykke, påpeker Grotterød.

Hadde skader og manglet tillatelse

Sjåføren ble ilagt kjøreforbud og pålagt verkstedbesøk før vogntoget kan fortsette oppdraget på motorveien inn i landet.

– Dessverre ser vi sånne bremseskiver omtrent daglig, sukker Grotterød, som hadde mer å henge fingrene i under mandagens kontroll på svenskegrensa.

28 tunge kjøretøy ble kontrollert på Svinesund og i Ørje, noe som resulterte i 17 pålegg om utbedringer og 13 kjøreforbud.

Blant verstingene var et svensk vogntog, som ble stoppet for kontroll ved grenseovergangen i Ørje, hvor det ble avdekket at tungvekteren manglet transporttillatelse. Det var ikke uten grunn. For tilhengeren hadde sprekker i ramma – dårlig nytt for lastsikringen.

Ett vogntog fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikt gjennom frontruta, mens fem fikk gebyrer for dårlige dekk.

