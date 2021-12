Alkoholsmugler ble avslørt av spor i snøen

Det var i 3-tida natt til torsdag 9. desember at mannen i 30-årene kom kjørende fra Sverige i en varebil, via en av de mindre grenseovergangene i Halden-området. Denne er ikke bemannet, men tollerne ved Svinesund kunne likevel observere grensepasseringen ved hjelp av overvåkingskamera.

– Vi hadde en bil som var ute på patrulje, og kom derfor relativt fort til stedet. I og med at det var snø, kunne de se sporene av at bilen hadde kjørt inn til et område like ved grensa, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Tollerne fulgte disse dekksporene, og fant varebilen parkert et lite stykke inn på denne sideveien. De stoppet for å ta en nærmere kikk på bilen, og da var det ingen mennesker i den. Det de derimot kunne se, var at den inneholdt større mengder alkohol.

– Bilen var parkert rett ved en garasje, og våre tjenestepersoner så også at det gikk fotspor inn til denne garasjen. De banket på, og da kom en mann ut som tok på seg ansvaret for alle alkoholvarene de hadde sett, opplyser Grandahl.

[ Skjulte smuglervarer under andre smuglervarer: – Ikke verdens lureste gjemmested ]

Mannen skal videre ha forklart at han hadde vært i Tyskland og handlet, og at han skulle ha varene selv. En opptelling av innholdet i bilen viste at det dreide seg om 578 liter øl, 114 liter vin og 60 liter brennevin.

– Så dette var ganske mye, og særlig hvis det var til eget bruk, fastslår Grandahl.

Varene ble beslaglagt, og mannen ble anmeldt for smuglingsforsøket. Han kan nå vente seg en straffereaksjon fra politiet.

[ Trailersjåfør måtte fjerne julepynt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen