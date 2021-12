Til ungdommen: Her er null smitte og masse omsorg

– Sist gang ventet for mange unge for lenge med å søke hjelp, noe som har resultert i at flere unge strever psykisk, ifølge Helsestasjon for ungdom i Fredrikstad.

Vi får en ny periode med mer inngripende, nasjonale smitteverntiltak fra natt til torsdag. Helsestasjon for ungdom hevder seg klok av skade og har et viktig budskap de ønsker å nå ut til alle unge med:

Det finnes hjelp å få om ting er vanskelig.

Man trenger ikke være psykisk syk for å trenge noen å snakke med. — Sunniva Hallan, Helsestasjon for ungdom

Null smitte på kontoret

«Kjære ungdommene våre», innleder helsestasjonen i en ny post på Instagram, og påpeker at overbelastning av helsevesenet ikke gjelder skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (opp til 24 år), som kan benytte seg av kommunale helsetjenester som vanlig.

De nye tiltakene settes inn fra natt til torsdag. Helsestasjonen frykter at for mange unge vil gå rundt og bære på bekymringer og sorger alene, som i tidligere runder med helt eller delvis nedstengt samfunn.

– Ta kontakt hvis du føler deg bekymret, ensom eller strever i hverdagen din på andre måter. Vi er her for deg og vil være det gjennom hele pandemien, lyder det tydelige budskapet til Fredrikstads barn og unge.

Helsestasjonen følger nødvendige smitteverntiltak for å beskytte besøkende og ansatte, og understreker at det er trygt å komme innom.

– Vi vet at dere er flinke og følger regler. Det har ikke vært ett eneste smittetilfelle på helsestasjon for ungdom i løpet av pandemien, takket være at dere følger reglene, skriver helsestasjonen videre.

[ Ungdomsskolelærer bekymret for nye restriksjoner ]

– I en viktig utviklingsfase av livet

Leder for helsestasjonen, Sunniva Hallan understreker overfor Dagsavisen Demokraten at terskelen for å ta kontakt med dem skal være lav.

– Vi er ikke her først og fremst for å stille diagnoser. Man trenger ikke være psykisk syk for å trenge noen å snakke med. Det er nok å ha behov for en prat om situasjoner eller følelser man strever med. Her har vi folk man kan snakke med og få veiledning av til å mestre følelsene, forteller Hallan.

Bakgrunnen for at helsestasjonen gikk ut på Instagram og Facebook for å nå ungdommen, er at det har vært stille på kontoret. Få har tatt kontakt.

– Vi har fulgt ungdommen gjennom mange bølger i denne pandemien, hvor det stadig er nye smitteverntiltak eller ny informasjon å forholde seg til. At det har ført til mer psykisk uhelse blant barn og unge, vet vi, men likevel har vi opplevd å få færre henvendelser i periodene hvor samfunnet har vært nedstengt. Selv i en periode med tilbud om å gjøre avtaler per telefon, under den første smittebølgen, tok svært få kontakt med oss. De få som gjorde det nesten unnskyldte seg. Men går man og bærer på vonde eller vanskelige følelser alene, får ofte bekymringene vokse seg større, poengterer Hallan.

Derfor håper hun og kollegene at terskelen for å ta kontakt med helsestasjonen nå er lav for barn og unge i Fredrikstad, slik at færre får dårlig psykisk helse.

– Psykisk uhelse hindrer unge i å utfolde seg og leve livet sitt fritt, i en tid der de skal være impulsive og ubekymret og i en veldig viktig utviklingsfase tidlig i livet, slutter Hallan.

[ Sandra (22) er ei heks i vår tid ]