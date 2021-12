Nye restriksjoner gjør restaurant-jula uviss: – Vær så snill og ikke kanseller bestillingen deres

– Det er alltid tungt å få beskjed om sånne restriksjoner, spesielt i den sesongen vi er i nå, hvor vi i utgangspunktet er fullbooka og fullbemanna. Det er jo kjempekjedelig.

Det sier Ingeborg Nygaard, som driver Restaurant Slippen sammen med ektemannen Tobias Gustafsson, om de nye restriksjonene som ble meldt tirsdag kveld.

Fra torsdag av gjeninnføres meteren, gjesteregistrering og munnbind på alle serveringssteder. Det har allerede kommet reaksjoner fra aktører i serveringsbransjen, og Dagsavisen skrev tirsdag om en utelivsgründer som fortviler over manglende lønnskompensasjon og kasting av varer når de besøkende uteblir.

Slippen-paret er godt kjent med koronatiltak og -restriksjoner, etter både å ha drevet restauranten og åpnet to nye serveringssteder under pandemien. De frykter likevel at færre tør å besøke restauranten deres fremover, i lys av de nye restriksjonene.

Daglig leder hos Slippen, Ingeborg Nygaard, sier man trygt kan besøke restauranten i jula. (Restaurant Slippen)

Får støtte fra gjestene

I et innlegg på Facebook ber Slippen-eierne folk om å ikke kansellere sine restaurantbesøk hos dem.

– Det er fortsatt lov å dra ut og spise og kose seg, og vi er drevne på å følge de råd og anbefalinger som er. Så vi ville minne folk på at det ikke må kansellere, og at vi vil tilrettelegge for et trygt besøk hos oss, sier Nygaard til Dagsavisen Demokraten.

Slik ber Slippen-teamet om støtte fra fredrikstadfolket:

«Kjære gjester! Vær så snill å ikke kanseller bestillingen deres på Slippen! Vi har vært gjennom dette før, og er klar for å ta dere imot med nye restriksjoner og anbefalinger! Vi legger til rette for at dere kan besøke oss på en god og trygg måte. Håper vi tross nye restriksjoner kan få to hyggelige uker sammen, før vi går til juleferie. Hilsen Team Slippen»

Til nå har mer 700 personer likt innlegget, og over 50 har delt innlegget.

– Vi har fått positiv respons og delinger. Det har blitt noen avbestillinger, mens andre skriver til oss at de gjerne kommer og spiser hos oss. Det er veldig hyggelig, avslutter Nygaard.

Dette er tiltakene for serveringssteder:

Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Alkohol kan kun serveres ved bordene.

Skjenkestopp klokken 24.00.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

