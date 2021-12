Mildværet i førjulstida er på vei

Av: Jonas Berge

– Kakelinna er en typisk mildværsperiode før juletida, som man har hørt om fra gamle dager. Det er typisk en uke med mildvær, og sånn ser det ut til å bli nå i minst én uke, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ifølge gammel, sørnorsk tradisjon skyldes mildvær i desember varmen fra all julebakingen som pågår. Kakelinna er enkelte steder kjent som lefsetøvær eller lefsetøyr.

– Månedsvarselet antyder at det blir noe kaldere mot jul, men det får vi jo se på. Et langtidsvarsel kan endre seg, men det er antydning til mildvær og at det etter hvert blir kaldere, sier Granerød.

Snø i Vestfold og Buskerud

For tiden preges været av et kraftig høytrykk i øst, som blant annet resultert i store snømengder i Agder og Telemark.

– Snøværet vil sakte, men sikkert bevege seg nordover inn mot helgen. Torsdag og fredag vil det komme snø på Østlandet, og det kan fort komme ti centimeter, sier meteorologen.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i Vestfold og Buskerud. Det oransje farevarslet for Agder og Telemark varer til fredag.

[ Debatt: Juletre til besvær ]

Værskifte i Sør-Norge

Fram til helgen vil været på Sør- og Østlandet i hovedsak forbli det samme. I helgen blir det stort sett oppholdsvær med perioder med snø, sludd og regn.

– Søndag blir det en storstilt endring i Sør-Norge. Med lavtrykket kommer det mild og fuktig luft, og neste uke blir preget av plussgrader og perioder med regn, forteller Granerød.

– I en periode må man nok ganske så høyt opp før nedbøren kommer som snø. Man må kanskje nærmer seg 1.000–1.200 meter, fortsetter han.

Varmere i nord

Høytrykket i øst gjør at resten av landet opplever ganske likt vær for tiden. Det er fralandsvind hele veien fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Kulden fortsetter i Finnmark og indre strøk på Østlandet de kommende dagene, men vil avta nærmere helgen og til uka.

– I den nordlige delen av landet blir det mer skyet, temperatur rundt 0 grader og stort sett oppholdsvær, sier meteorologen.

Natt til onsdag ble det målt 32 minusgrader i Karasjok i Finnmark. Til uka ventes «kun» ensifret antall minusgrader.

[ Regjeringen foreslår nye strømtiltak – vil øke bostøtten og sosialhjelpsbudsjettet ]