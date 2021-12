Lange køer for smittetest ved innreise til Norge

– Det er bra trøkk her nå, sier leder Jostein Stø ved Svinesund Internasjonale testsenter til NTB ved 11.30-tiden fredag formiddag.

Fra midnatt, natt til fredag, ble det igjen pålegg om at alle reisende må avlegge koronatest på vei inn til Norge. Ved den klart mest trafikkerte grenseovergangen på E6 ved Svinesund ble det straks stor pågang.

– For øyeblikket er det en god del kø, så vi gir noen tilbud om å teste seg hjemme i løpet av 24 timer, så vi kan lette litt på ventetiden. Reglene sier at man ikke skal være nødt til å bruke mer enn halvannen time på testområdet, men det går fort litt tid likevel, sier Stø.

Isolasjon

Fra tilnærmet normale tilstander ved grensen ble det brått svært mange kjøretøyer med reisende som må testes etter innstrammingen fredag. Flere hundre hadde avlagt test i løpet av de første timene.

Stø sier at det også er en del busser som kommer, og da er det fort opptil 20–30 mennesker som må testes og deretter vente 15 minutter på resultatet.

De som tester positivt på koronatesten, må gå i isolasjon. De som har en hjemmeadresse i Norge, kan få lov å reise hjem for å holde seg isolert der, mens dem uten oppholdssted blir innkvartert på isolasjonshotell.

– Er det et smittetilfelle i en buss, står vi for smittetransport til isolasjonshotell, sier Stø.

Testing på grensen Teststasjonen ved E6 på Svinesund etter at det igjen er innført pålegg om at alle reisende må teste seg for koronavirus og omikronsmitte ved innreise. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Samlinger på Gardermoen

På Oslo lufthavn Gardermoen var det midt på dagen fredag i ferd med å danne seg køer av flyreisende som ble holdt tilbake for å avlegge koronatest ved innreise.

– Det begynner å bli køer, så vi har startet med slusing av passasjerene. Det vil si at for å unngå sammenstimling av mange passasjerer i testkø, så vil en del reisende få med seg en hurtigtest og beskjed om at de må teste seg hjemme i løpet av 24 timer, sier kommunaldirektør for helse og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker kommune til NTB

Hun sier dette er i tråd med de nye retningslinjene fra regjeringen som sier at reisende skal testes på grensen så langt det lar seg gjøre, men at det er mulig for folk å teste seg andre steder i løpet av et døgn.

Grimstad-Kirkeby sier det jobbes for å øke testkapasiteten ved flyplassen, og at den vil bli trappet opp i tiden framover.

– Likevel vil det nok ikke være mulig å teste flere enn om lag 4.000 passasjerer i døgnet. Så i den grad pågangen blir større enn det, så må noen reisende teste seg andre steder, sier hun.

