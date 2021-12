Fikk svimlende bøter for tonnevis med overlast

To vogntog, et svensk og et svensk-portugisisk måtte parkere ganske mye lengre enn planlagt hos Statens vegvesen ved riksgrensa på Svinesund tirsdag.

De to tungvekterne var begge langt over grensa for tillatt totalvekt – sistnevnte med en feillasting som ga dramatisk overvekt på drivakselen.

– To grove tilfeller av overvekt

Det svensk-portugisiske vogntoget ble veid til 7,6 tonn over tillatt totalvekt.

– Det ga en overvekt på 6,1 tonn bare på drivakselen, noe som er særdeles grovt og kan føre til alvorlige trafikkulykker, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Det helsvenske vogntoget ble veid til 7,8 tonn over tillatt totalvekt med en last bestående av stålkonstruksjoner.

– Det var en toakslet trekkbil hvor mye last var plassert langt framme. Det er noe som ofte gjøres feil. Hensikten er nok å sikre lasten fra å flytte seg framover, men problemet blir at kjøretøyet veier for mye på førsteakselen. Det var to grove tilfeller av overlast vi avdekket her, mener Grotterød.

Overbelastning på dekk, bremser og vei

Det resulterte i et gebyr på 21.800 kroner for vogntoget som hadde 7,6 tonn overvekt. Den andre sjåføren må ut med 44.000 kroner. Begge måtte laste om og/eller laste av før de fikk tillatelse til å kjøre videre.

– Slik overvekt gir dårligere kjøreegenskaper og svekker både dekk og bremser, som ikke er laget for å tåle det. I tillegg kjører de i stykker veinettet, som heller ikke tåler så stor ekstrabelastning, forklarer Grotterød.

Samme dag måtte et polsk vogntog berges fra kontrollplass til verksted med sprukket bremseskive på styrende aksel og ett hjul som gikk på stålet. 57 tunge kjøretøy ble kontrollert av veivesenet på Svinesund tirsdag. Det ble gitt 34 pålegg om utbedringer og 24 kjøreforbud.

