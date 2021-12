Mann frikjent for forsettlig drap i Askim

I retten knyttet 34-åringen seg til drapet, men hevdet at skuddet gikk av ved et uhell.

– Jeg ville legge fra meg våpenet i hekken til Halvorsen. Idet jeg gjør en kastebevegelse, blir det plutselig avfyrt et skudd, sa den tiltalte under sin forklaring i retten ifølge TV 2.

Reagerte med lettelse

Mannen ble, med andre forhold i tiltalen, dømt til fengsel i seks og et halvt år i Follo og Nordre Østfold tingrett.

– Han reagerer med lettelse på at han er blitt trodd på at dette skjedde ved et uhell og at våpenet gikk av som følge av en funksjonsfeil, sier mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, til TV 2.

[ Har varslet Økokrim om kattekoloni: – Vi er helt desperate! ]

Overrasket over dommen

Bistandsadvokat for moren og samboeren til Christian Halvorsen, Sol Elden, sier til NRK at de etterlatte er overrasket over dommen.

– Jeg har snakket med dem, og de er overrasket og litt sjokkert. Nå trenger vi litt tid til å gå gjennom dommen og se nærmere på det, sier bistandsadvokaten.

[ Trond Henriksen har laget gladfilm av «den umulige sykkelturen» ]

Må betale 700.000

Den tiltalte er dømt til å betale over 700.000 kroner i oppreisning og erstatning til de etterlatte.

Hendelsen skjedde da Halvorsen skal ha stått i hagen og grillet. Han ble truffet av et skuff og påført så omfattende skader at han døde. Gjerningsbeskrivelsen i tiltalen gikk ut på at 34-åringen skjøt Halvorsen i ryggen med en rifle.

Det er ikke kjent hvorvidt påtalemyndigheten ønsker å anke dommen eller ei.

Få gode leseropplevelser rett i innboksen med nyhetsbrev fra Demokraten!