Sykehuset Østfold: Innfører påbud om munnbind for alle besøkende

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Påbudet gjelder også for pasienter som har time på sykehuset, og deres eventuelle ledsagere. Påbudet gjelder fra fredag 26. november.

– Det er et høyt smittetrykk rundt oss, og det er viktig at vi gjør hva vi kan for å beskytte både pasientene våre og de ansatte. Derfor skal nå også besøkende, dagpasienter og ledsagere bruke munnbind. Dette gjelder både på Kalnes, i Moss og i de andre lokasjonene sykehuset er i, sier fagdirektør Helge Stene-Johanse

Endrede besøkstider

Besøkende vil få munnbind ved inngangen til sykehusene i Moss og Kalnes , dersom de ikke har med selv. Etter klokken 16.00 oppfordres besøkende til å ha med egne munnbind. Det er fortsatt slik at barn under 12 år ikke anbefales å ha på munnbind.

Siden mandag denne uken har det vært endrede besøkstider på sykehuset. Nå er det kun mulig å komme på besøk fra kl. 14.00 til 20.00, og bare for en time av gangen. Dersom det er flere pasienter som deler et rom, skal besøket bare vare i en halv time.

Sykehuset opplyser også om at det som følge av smittespredning av både korona og andre virussykdommer, på kort varsel kan komme endringer i besøksordningen.