Skjulte smuglervarer under andre smuglervarer: – Ikke verdens lureste gjemmested

Rundt klokka 12 mandag 22. november ble en norskregistrert varebil stoppet på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren var en mann i 50-årene som legitimerte seg med et polsk pass, men forklarte at han bodde og jobbet i Norge.

– Han ble spurt om han hadde med seg noe alkohol eller andre høyt beskattede varer, og svarte da at han hadde to flasker whisky og tre kartonger med sigaretter, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Da de åpnet lasterommet på varebilen, så tollerne at det var fylt med flere pappesker som var teipet igjen. De bestemte seg for å ta bilen inn til en nærmere kontroll i garasjen.

I en isoporkasse lå det langt mer kjøttvarer enn det som er lovlig å ta med seg over grensa. (Tolletaten)

– I eskene lå det litt forskjellige varer, klær og diverse, men ingenting ulovlig ved første øyekast. Det viste seg imidlertid at det var gjemt sigaretter i bunnen på alle sammen, sier Grandahl.

Det ble også funnet en stor isoporeske med nesten 77 kilo frossent kjøtt, som er langt over den lovlige kvota på ti kilo per person.

– I bunnen av denne var det også sigaretter, så det var kanskje ikke akkurat verdens lureste gjemmested, fastslår seksjonssjefen.

Totalt ble det funnet 16.040 sigaretter, 37,2 liter øl og fire liter whisky i varebilen, i tillegg til det frosne smuglerkjøttet. Dette utgjør et forsøk på å unndra 67.000 kroner i avgifter. Varene ble beslaglagt, sjåføren ble anmeldt og han kan nå vente seg en straffereaksjon fra politiet.

– Han hadde ikke noen forklaring på hva han skulle med disse varene, men han kunne vel ikke røyka opp alt dette selv. Så det var nok ment for videresalg, for å spe på inntekten, mistenker Grandahl.

