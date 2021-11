Onsdag stenger private barnehager i protest mot regjeringen

Aksjonen vil medføre stengte dører fra klokken 14 og ut dagen.

– Regjeringa fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Det skjer mens vi har en situasjon der en av tre barnehager allerede drifter i minus, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til NRK.

Bakgrunnen for kuttet regjeringen foreslår i statsbudsjettet, er at de private barnehagene har fått for store pensjonstilskudd. Lindboe er enig i at barnehagene har fått for mye penger til dette formålet, men mener staten opererer med et for høyt tall.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til NRK at staten i 2019 betalte ut én milliard kroner for mye.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Derfor var det rom for ytterligere kutt, sier hun.

Også Solberg-regjeringa foreslo å stramme inn overfor barnehagene, men den nye regjeringa har gått hardere til verks.

PBLs fagblad barnehage.no omtalte først aksjonen.

