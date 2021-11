Felles front for god stemning i julebordsesongen

– Julebordsesongen er jo kjent for at det er mange folk på byen, og mange som kanskje ikke er ute så ofte ellers i året. Så det er helt klart en oppfordring til å bruke hodet når man går ut, og bidra til at det er trygt for alle, innleder leder for forebyggende avsnitt ved Fredrikstad politistasjon, Lars Fosse overfor Dagsavisen Demokraten.

I flere år har serveringsbransjen i Nedre Glomma-regionen, politiet og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg jobbet side om side for å skape tryggere rammer på byen gjennom MAKS uteliv-samarbeidet. De store bokstavene står for myndighet, ansvarlighet, kontroll, kompetanse og samarbeid, men spiller også på målet med samarbeidet – at alle skal få maks ut av kvelden.

– Mange har ventet lenge

Nå som årets julebordsesong nærmer seg, etter to år med minimalt av denne typen festlige sammenkomster som følge av koronapandemien, settes det altså inn et ekstra støt for at det skal bli en triveligst mulig opplevelse for alle.

– Det er også noe av grunnen til at vi går ut litt i forkant, at det er mange som har ventet lenge, og som kanskje har litt oppspart. Nå er vi opptatt av at folk kommer ut, bruker byen og har det hyggelig, men at man også tenker seg om et par ganger og ikke ødelegger kvelden for alle andre, sier Fosse.

– Da tenker vi selvfølgelig på å drikke for mye, havne i trøbbel og lage ugreier for seg selv. Det går også ut over veldig mange andre, for det blir dårligere stemning for resten, fortsetter han.

Kampanjen er i hovedsak drevet fram av utelivsbransjen selv, og bare i Fredrikstad har over 20 serveringssteder stilt seg bak det tydelige budskapet – «Her er det god stemning. Takk for at du ikke ødelegger den!». Dette skal nå deles på utestedenes egne kontoer på sosiale medier, og pryde plakater inne i lokalene deres.

– Jeg vil si det stort sett er god stemning, men det er alltid noen som kan ødelegge den, og det er trist. Vi vil ha den gode stemningen hele veien, ikke bare fram til midnatt. Får vi bråk, så setter det en demper, og det er det vi vil unngå, fastslår daglig leder Kai-Roger Larsen ved nattklubben Alibi.

Han representerer også bransjen i MAKS uteliv Nedre Glomma, og roser det gode samarbeidet de har med politiet.

– Det er viktig for oss at de går innom stedene, viser seg og blir sett. Det tror jeg gir trygghet for andre gjester, og at pøblene tenker seg om to ganger, sier Larsen.

En rekke aktører i serveringsbransjen i Nedre Glomma stiller seg bak kampanjen. Instagram-kontoen «MAKS_uteliv» er fiktiv, og disse bildene er kun ment som illustrasjoner på hva utestedene selv kan dele til sine egne følgere på sosiale medier. (MAKS uteliv Nedre Glomma)

Kompis-løsning

Og nettopp økt synlighet i bybildet er noe politiet vil prioritere i ukene fram mot jul.

– Vi kommer til å sette inn ekstra fokus på utelivet fra politiets side, med ekstra folk, og det har vi allerede holdt på med noen helger. Målet er at vi skal synes i hele gata, uansett hvor man kommer ut fra eller inn til skal det være en patrulje i nærheten. Dette gjør vi både for samarbeidet vårt med vektere og drivere, men også for publikum – at de skal føle en trygghet ved å se oss, og selvfølgelig for å ta gnisten fra de som har lyst til å finne på noe gærenskap, kommenterer Lars Fosse.

Hans beste tips for å unngå at byturen skal bli både ubehagelig, og i verste fall en kostbar affære, er å alliere seg med en god venn.

– Og det gjelder for alle i det man drar ut på byen og det er alkohol involvert, å ha en som passer litt på hvis det skulle bikke en eller annen vei. Det som koster mye, og som vi også bruker mye, er bortvisninger – altså folk som ikke klarer å oppføre seg, og som man derfor sier at ikke får lov til å være i byen lenger. Da er det bedre å ha den gode vennen som drar deg med hjem i stedet, for det koster faktisk 9.000 kroner, sier Fosse.

Lederen for Fredrikstad-politiets forebyggende avsnitt, forteller samtidig at det i all hovedsak er trygt å nyte livet i Plankebyen på kvelds- og nattetid, og at den tverrfaglige jobben som har blitt lagt ned skal ha sin del av æren for dette.

– Det siste året har det jo omtrent ikke vært noe, men vi ser også nedgangen som har vært siden vi startet MAKS-samarbeidet. Hvis man ser på voldshendelser tilknyttet utelivet, har det halvert seg. Det har også stabilisert seg på et veldig lavt nivå med tanke på hvor mange utedager og hvor mye folk man har her i byen i løpet av et år, og så er det 30–40 voldssaker i Fredrikstad sentrum. Det er vi stolte av, og mener er en direkte konsekvens av det arbeidet som har blitt gjort, sier Fosse.

– Vi ser synergiene her alle sammen, at det er samfunnstjenlig med mindre skader og vold, tryggere og bedre for alle at vi drar til oss mindre av det dårlige og mer av det bra, legger han til.

Positiv vri

Fra Fredrikstad kommunes side er man glad for entusiasmen utelivsbransjen har vist for å fremme førjulskampanjen.

– Det går litt på konseptet at et ordnet uteliv er lønnsomt også for bransjen, det er poenget, mener spesialkonsulent Jarle Leknes-Kilmork ved kommunesekretariatet, som blant annet jobber med skjenkebevillingssaker.

Både han og kollega Hanne Solberg Gullichsen har stor tro på at budskapet også vil bli godt mottatt av befolkningen.

– Vi prøver å ha en positiv vri på dette, ved å fronte god stemning. Nå er det så lenge siden folk flest har vært ute på byen, at vi tror alle trenger en påminnelse om det. Og de aller fleste går jo ut på byen for å ha det hyggelig, ikke for å lage bråk, avslutter de to.

