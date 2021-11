Kommunelegen er bekymret, men ikke for de rekordhøye korona-smittetallene

– Vi har hatt en økning i smittetall den siste tiden. Men nå ser vi mer på totalsituasjonen, enn på smittetallene. Og da har vi en bekymring knyttet til årets influensasesong, og hvordan en influensabølge vil belaste helsevesenet i tillegg til korona og andre luftveislidelser, sier kommunelege Berit Finess i Fredrikstad kommune.

Hun oppfordrer derfor alle i risikogrupper om å vaksinere seg mot årets influensavirus.

Flere smitta, færre innlagte

Onsdag 17. november ble det klart at vi igjen fikk en døgnrekord i antall positive koronatester i Norge, med 2.552 registrerte smittetilfeller. Forrige smitterekord ble registrert sist tirsdag med 2.126 positive koronatester.

– Det stemmer at det er flere smitta, også her i Fredrikstad. Men vi føler fortsatt at vi har et oversiktlig bilde av situasjonen, og nå ser vi mer på totalsituasjonen enn på smittetallene. Det er færre innleggelser fra Fredrikstad grunnet Covid-19 på sykehus nå. I forrige uke var det én pasient, mens det i uke 44 var tre pasienter og i uke 43 var det fem pasienter, sier kommunelege Finess.

– Vi understreker at vi ønsker at alle med symptomer på forkjølelse eller influensa sjekker seg med hurtigtest, uansett om de er vaksinerte eller ikke. Dette er fordi man kan risikere å bli smittet og smitte videre, selv om man er vaksinert, sier hun.

Kommunen har satset stort på å bedre tilgjengeligheten for hurtigtester, og har opprettet flere utleveringssteder.

– Hvis man har symptomer og trenger hurtigtest, kan man få det gratis på Borgehallen, Østfoldhallen, kommunens servicetorg og på koronasenteret på Dokka. På servicetorget må man få noen til å hente for seg hvis man har symptomer.

Disse bør bruke munnbind

Fra og med forrige uke har kommunen anbefalt helsearbeidere som jobber med risikogrupper å bruke munnbind i alle situasjoner der en-meters-regelen ikke kan overholdes.

– Dette gjør vi som et ledd i beskyttelsen av ekstra sårbare pasienter i helsetjenestene våre.

Hun sier at det ikke bare er korona som legger press på helsetjenestene i distriktet vårt nå, men også oppblomstringen av andre luftveissykdommer.

– Hvis man har forkjølelsessymptomer bør man holde seg hjemme, og ta en hurtigtest. Selv om den er negativ, er det viktig at du ikke går tilbake til skole eller jobb før du har vært feberfri et døgn, er i bedring og er i god form. Litt restsymptomer som rennende nese eller litt hoste er greit.

Det viktigste i vinter, er at personer med nedsatt helse eller i andre risikogrupper, vaksinerer seg mot influensa, mener kommunelegen i Fredrikstad. (Kallestad Gorm/NTB)

Situasjonen fram mot jul

I dag har 4 222 742 personer fått første dose av vaksinen (91,5 prosent), og 3 780 041 er fullvaksinerte 87,4), ifølge tall fra FHI. Kommunen har på nåværende tidspunkt ingen planer om å innføre inngripende restriksjoner for befolkningen fram mot jul.

– Det er nå en stor andel av befolkningen som er vaksinerte og godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Derfor skal det også mer til før det vil være behov for mer inngripende tiltak enn tidligere i pandemien. Vi tilstreber at tiltakene vi innfører fremover, skal være målretta. Det betyr tiltak rettet mot de mest sårbare i kommunen – som munnbind-påbudet for ansatte i helsetjenesten, og tiltak der vi ser at det er mye smitte, som jevnlig testing i skolen.

Hovedbekymringen nå, er at vi får en influensabølge i tillegg til andre virus. Det vil føre til en ekstra belastning på helsevesenet, som allerede er presset.

– Her kan alle være med og påvirke hvordan situasjonen blir. De som er i målgruppen for influensavaksine og koronavaksine anbefales å vaksinere seg. Også må vi holde oss hjemme når vi er syke. Alle luftveisvirus smitter mest de første dagene. Derfor vil det å holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer, kunne utgjøre en stor forskjell.

– Det viktigste vi kan gjøre nå

FHI skriver at befolkningen på den nordlige halvkule rammes av influensaepidemier hvert år, i perioden fra desember til april. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.

Men i fjor hadde vi ingen influensaepidemi i Norge.

– Det er ekstra viktig å vaksinere seg i år, fordi vi ikke hadde influensa i fjor. Derfor har vi mindre motstandsdyktighet mot årets virus.

Foreløpig er ikke influensasesongen i gang ennå. Derfor har vi tid til vaksinere oss før den begynner.

Det er spesielt innbyggere 65 år, personer med ulike underliggende sykdommer, og helsepersonell med pasientkontakt som bør vaksinere seg mot influensa.

– Det er det viktigste vi kan gjøre nå, avslutter kommuneoverlege Finess.

