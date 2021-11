Stoppet av tollerne med 26 splitter nye telefoner i bilen

Det var i 19-tida søndag 7. november at Tolletaten observerte en bulgarskregistrert personbil som kom inn i landet over den ubemannede grenseovergangen ved Holtet. Rundt 30 kilometers kjøretur derfra, langs fylkesvei 220 ved Øberg i Halden, ble bilen stanset av en patrulje fra tollstasjonen ved Svinesund.

Føreren av bilen var en rumensk mann i midten av 30-årene, og han hadde også med seg to mannlige passasjerer med samme nasjonalitet.

– Det ble gjennomført en innledende samtale og en lett lommekontroll, og da ble det funnet tre stykk splitter nye iPhone 12 Pro Max, en på hver av mennene. Etter dette ble det besluttet at de skulle være med tilbake til Svinesund for en nærmere sjekk, innleder seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Da tollerne gikk gjennom bilen, oppdaget de først elleve ladekabler til iPhone i seteryggen på det ene passasjersetet. Deretter ble det funnet tre telefoner av samme type som de første, samt kvittering på disse, som var forsøkt skjult bak et panel på passasjersiden foran.

– I dashbordet på passasjersiden lå det ytterligere 20 telefoner og tilsvarende antall ladekabler. Til sammen ble det altså funnet 26 iPhoner og 31 ladere, det er ikke ofte vi kommer over så mange på en gang, forteller Grandahl videre.

Ut fra en faktura mennene hadde med seg, kunne tollerne lese at telefonene og ladekablene hadde en samlet verdi på 257.744 norske kroner. Seksjonssjefen opplyser samtidig at forsøket på unndratte tollavgifter for disse varene utgjør 51.549 kroner.

– Men vi er usikre på om dette faktisk er ekte vare, eller om det er såkalte IPR-produkter (etterligninger eller kopier av produkter med et spesielt varemerke, design eller patent. Også kjent som piratkopier, journ.anm.), legger Grandahl til.

Sjåføren påtok seg ansvaret for smuglingsforsøket, men utover dette var ingen av mennene særlig snakkesalige. Det viste seg også at de manglet koronasertifikat.

– I tillegg kjørte de via en ubevoktet grenseovergang, noe de ikke skulle ha gjort. Føreren av bilen er derfor anmeldt, og kan vente seg en straffereaksjon fra politiet, avslutter Grandahl.

