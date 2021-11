NAF: For mange «enøyde banditter» på mørke veier - ber folk sjekke billysene

Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Såkalte «enøyde banditter», biler der et av hovedlysene ikke fungerer, er både trafikkfarlige og irriterende på mørke høst- og vinterveier.

– Kjører du med kun et hovedlys ser du langt dårligere, og det er vanskelig for andre å oppdage bilen din i tide, sier NAF-rådgiveren.

– I tillegg ser det ut som en motorsykkel som kommer og ikke en bil. Dette kan gi farlige situasjoner, fortsetter han.

Det er enkelt å sjekke at lysene fungerer. Skru på bilen og ta en runde rundt så du får sjekket både nærlys, fjernlys, tåkelys og blinklys. Det er også viktig å sjekke ryggelys og bremselys, men det er umulig å få til ved å gå rundt bilen. Da er det lurt å be om hjelp av en annen i familien eller naboen.

– Et annet triks er å rygge bilen opp mot en vegg eller et stort vindu for å se at bremselys og ryggelys fungerer, rådgir Sødal.

Å skifte lyspære er ikke like enkelt som før

På gamle biler var det ganske enkelt å skifte lyspærene på bilen selv. Det er det ikke lenger. Lyspærene på nyere biler er enten xenon eller LED, og en del biler har avanserte lamper med lys som beveger seg i svinger og lys som styrer mellom fjern- og nærlys på egenhånd.

– Dette er nok noe av grunnen til at vi ser mange enøyde banditter på veiene. Siden man må til verksted for å skifte lyspære er det fort gjort å utsette det, mener Nils Sødal.

– Noen venter kanskje helt til bilen skal på service. Vi oppfordrer til å få det ordnet med en gang du oppdager at du må skifte en pære. Det er viktig for trafikksikkerheten, sier han.

[ Statsforvalteren om brannen på Østsiden eldresenter: Brudd på forsvarlighetskrav ]

Still inn lysbryteren riktig

Det er en enkel sak å bruke riktig lys på bilen. Dessverre er det mange som bruker lysene feil.

– Vi ser alt for mange som kjører uten baklys i en tunnel, kjører rundt med parklys og tåkelys på om kvelden eller har glemt å skru på lyset i det hele tatt, sier Nils Sødal.

I Norge er det påbudt å kjøre med kjørelys, men dette kan enten være nærlys eller et led-pyntelys. Baklyset trenger ikke være tent i dagslys, men det må være tent i mørket, som i tunneler og på kvelden.

NAF anbefaler at du i hverdagen kjører med lyset stilt inn på auto. Da er kjørelysene tent på dagtid, mens baklysene kun skrur seg på i mørket og når du kjører inn i tuneller.

– Biler produsert etter 2012 skal ha en auto-innstilling for lysene. Har ikke bilen din en auto-funksjon, må du rett og slett huske å skru på lysene før du begynner å kjøre, sier Nils Sødal.

NAF minner om at sjåføren alltid må følge med på vær og føre, og vurdere om de må bruke andre innstillinger underveis.

– Spesielt i skumring, på gråværsdager og i snøvær sliter automatikken. Da er det lurt å skru på lysene manuelt sånn at andre ser deg, avslutter Sødal.

[ Knipleveien stenges for gjennomkjøring igjen ]