Truls (30) delte på Facebook at han har dysleksi. Da strømmet jobbtilbudene inn

Skiftleder Truls Espen Knutsen (30) følger med på alle skjermene på produksjonskontroll-rommet hos bedriften Smartpanel i Fredrikstad. På fabrikken lager de plater til veggpanel. Knutsens jobb er å overvåke alt som skjer inne i produksjonshallen.

– Vi har en del maskiner, så det er en ganske hektisk hverdag, sier han i podkasten Rørsla.

Det har ikke alltid vært en selvfølge at han skulle klare å få seg en jobb som han trives med. For Knutsen sliter med å lese og skrive som følge av sterk dysleksi.

– Det går bra gjerne en fire-fem linjer inn. Og så begynner alle linjene å bytte plass. Det er fullstendig kaos på arket, det er ingen ord som er der de skal være. Så etter et par sider er jeg utslitt. Da orker jeg ikke mer, forklarer Knutsen.

Slet med å få jobb

Lese- og skrivevanskene gjorde at han har slitt skikkelig med å få seg en jobb. I 2017 hadde han sendt ut rundt 200 søknader på et par måneder. Men uten å få napp.

Han forsøkte så godt han kunne å skrive søknader som alle andre. Men de var ikke uten skrivefeil og Knutsen syntes det var vanskelig å formulere seg.

– Jeg skilte meg kanskje ikke nok ut. Og det som skilte seg ut, det var ikke positivt, forteller han.

Knutsen fikk avslag etter avslag på jobbene han søkte.

– Det var da jeg tenkte at da får vi prøve på noe annet. Vi får prøve å være helt pip åpen om det og legge det ut, tenkte han.

Var åpen på Facebook

Han bestemte seg for å prøve sosiale medier for å se om det kunne hjelpe ham i jakten på en jobb. Han fikk hjelp av samboeren og søsteren hennes til å skrive en ny søknad som de la ut på Facebook.

Knutsen skrev at han har stå på-vilje, er lærevillig og ikke redd for å ta i et tak. Men at på grunn av sterk dysleksi har han dessverre ikke det beste vitnemålet, og ingen fagbrev.

«Jeg har lenge søkt rundt, men uten hell. Denne Facebook-søknaden er et rop om hjelp», skrev han og la ut innlegget på en søndag.

Om kvelden mandagen etter var innlegget hans delt 5.000 ganger. Og nå begynte tilbudene om jobb å strømme på.

– Jeg måtte ansette samboeren min som mailleser fordi jeg ikke klarte å komme igjennom all e-posten selv. Chatten min på Facebook eksploderte. Jeg hadde vel en sju til åtte telefoner om dagen, i hvert fall, med jobbtilbud, forteller Knutsen.

LØSNINGEN: Truls Espen Knutsen tar heller en telefon hvis dysleksien gjør at han blir usikker når han skal lese eller skrive noe på jobb. – Det finnes alltid en løsning, sier han. (Cathrine Kahrs)

Fikser jobben på sin egen måte

Knutsen takket ja til et tilbud om jobb hos dekkverkstedet Bodahl Johansen i Fredrikstad. Der jobbet han i to år, før han fikk jobben han har i dag, på fabrikken til Smartpanel. Her er lesing og skriving en del av arbeidshverdagen. Men Knutsen har sin egen måte å løse det på.

– Jeg er ikke redd for å snakke for meg. Jeg bruker det for alt det er verdt istedenfor å skrive. Det så jeg også på skolen. De fagene jeg hadde toer i skriftlig, hadde jeg sekser i muntlig, sier han.

Nå jobber han med noen prosjekter med firmaer fra Sverige. Da blir det en del skriving.

– Hvis jeg føler at jeg er usikker, så bare ringer jeg dem og tar det på telefon isteden. Så jeg tenker at det finnes alltid en løsning, sier Knutsen.

Å være åpen om lese- og skrivevanskene hjalp ham videre i arbeidslivet. Men for Kim Johansen skjedde det motsatte da han skulle søke jobb for aller første gang.

Du har rett på tilrettelegging

Vidar Waaler er spesialpedagogisk rådgiver i organisasjonen Dysleksi Norge. Han oppfordrer alle med dysleksi til å være åpne om vanskene sine overfor arbeidsgiver. Slik kan de få tilretteleggingen de har krav på.

– Det skal legges til rette for at du kan utføre jobben på lik linje med andre, med de utfordringene du har, sier Waaler.

I likhet med Knutsen er mange med dysleksi gode til å kompensere for vanskene sine, sier Waaler. Mange dyslektikere har derfor utviklet spesielt gode evner, sier han.

– Mange har ekstremt god lytteforståelse, er kreative og ser løsninger som ikke andre ser, sier Waaler.

