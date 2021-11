Statsforvalteren om brannen på Østsiden eldresenter: Brudd på forsvarlighetskrav

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Tidligere i år skrev Dagsavisen Demokraten om at kommunen var under etterforskning av politiet etter at en 69 år gammel mann døde etter en brann på eldresenteret i Borgarveien.

Også Helsetilsynet og Statsforvalteren undersøkte saken.

[ Kommunen etterforskes: Beboer (69) brant i hjel ved Østsiden eldresenter ]

Konkludert med brudd

Statsforvalteren har nå kommet til at Fredrikstad kommune i den gjeldende saken har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1:

«Når det gjelder vurdering av endring i pasientens tilstand har kommunen handlet i tråd med god praksis. Når det gjelder kartlegging av brannrisiko og journalføring har ikke kommunen handlet i tråd med god praksis. De kunne ha satt inn brannforebyggende tiltak og ført tiltakene i pasientens tiltaksplan. Dette kunne forhindret brannen eller redusert skaden ved brannen. Dette vurderes å ikke være forsvarlig mtp. kartlegging og dokumentasjon», konkluderer Statsforvalteren i Oslo og Viken i et brev til Fredrikstad kommune.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Fredrikstad kommune tar tilbakemeldingen fra Statsforvalteren på alvor. Vi har satt i gang forbedringstiltak for å forhindre at noe liknende skjer igjen, sier etatssjef i hjemmesykepleien, Wenche Halvorsen.

[ To til sykehus etter brann på Lisleby ]

Laget ny brannsikkerhetsplan

Statsforvalteren påpeker også at Fredrikstad kommune ikke har handlet i tråd med egne rutiner og god praksis når det gjelder vurdering og varsling av alvorlige hendelser, med tanke på tid fram til hendelsen ble meldt.

«Kommunen har gjennomgått hendelsen og kommet med forbedrings- og læringspunkter. Kommunen viser at de jobber med kvalitetsforbedrende arbeid og at de har fokus på å gjennomgå hendelser med årsak og forbedringsgjennomgang», skriver Statsforvalteren.

Ifølge kommunen ble det etter brannen ferdigstilt en ny brannsikkerhetsplan, «Brannsikkerhet for hjemmeboende i risikoutsatte grupper 2021-2024».

Planen er et resultat av et samarbeid mellom Seksjon for helse og velferd, og Fredrikstad brann- og redningskorps.

[ Vil styrke fredrikstadfolks egenberedskap ]