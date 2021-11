Knipleveien stenges for gjennomkjøring igjen

Den første perioden med veistenging på denne strekningen er 10. til 12. november. Disse tre dagene vil det bli omkjøring for busslinje 7 mellom sentrum og Ambjørnrød – som i stedet for normal rute vil kjøre via Borggata, Mosseveien og Onsøyveien.

Dette betyr at bussholdeplassene Knipleveien Trosvik, Christianslund, Kniple, Henriette Frukt, Hanco og Glemmen kirke ikke vil bli betjent 10., 11. og 12. november. Veien er imidlertid åpen for gående og syklende.

– Årsaken til stengingen er kryssing av vei i forbindelse med vann- og avløpsarbeidene i Knipleveien, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

[ Vann-og avløpsarbeid vil påvirke trafikken på Trosvik langt ut i neste år ]

Også fra 15. november til nyttår vil Knipleveien være stengt for gjennomkjøring mellom krysset ved Merkurveien og rundkjøringen i Onsøyveien.

I denne perioden vil veien likevel være åpen for busser og utrykningskjøretøy, men holdeplassen Knipleveien Trosvik i retning sentrum vil bli flyttet til krysset nærmest Onsøyveien.

Bakgrunnen for den lengre stengeperioden er sprengningsarbeider og spunting (nedsetting av stålplater) i forbindelse med de samme vann- og avløpsarbeidene.

– Ved sprengning må buss, gående og syklende påregne å vente noen minutter. På grunn av rundkjøringen i Onsøyveien er det ikke aktuelt med lysregulering eller manuell dirigering av trafikken, skriver kommunen.

De avslutter med å informere om at omkjøring vil bli skiltet, og beklager ulempene det medfører for berørte.

[ Madelen (17): – Pappa mente jeg burde valgt en annen linje, men jeg vil skru på fossildrevne biler ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen