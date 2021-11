Trailersjåfør måtte fjerne julepynt

Sjåføren måtte fjerne en rekke gjenstander fra dashbord og frontvindu, blant annet julepynten. Det hadde ingenting å gjøre med at det bare var 4. november – veivesenet legger seg ikke borti når sjåførene starter julefeiringen.

– Vi synes det er koselig med julenisser og snømenn, men det passer dårlig i vinduet på bilen. Sjåføren vil få en vanvittig blindsone med alt det han hadde av «stæsj» i siktsonen, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Vogntoget ble stanset for kontroll på vei inn i Norge torsdag. Det var bare for sjåføren å vinke et midlertidig farvel til de blide, julekledte snømennene som speidet ut av frontruta.

– I frontruta skal det ikke være noe annet enn vindusviskere. Fabrikantene legger inn masse ressurser i å gi sjåførene best mulig sikt, og da vil vi ikke se verken hyller, vimpler, kaffetraktere – eller julepynt, understreker han.

Samme sjåfør fikk for øvrig svi på pungen. Ikke på grunn av julepynten, men for manglende vinterutrustning. Blant annet hadde han ikke med seg godkjente kjettinger, som han er pålagt å ha. Det kostet ham 10.500 kroner.

Svensken fikk også påpakning av Statens vegvesen for dårlig sikring av last, en problematikk Grotterød tok et oppgjør med denne uka:

Skjev pallestabel

Last og lastsikring samt skikkelig utrustning for vinterføre ble gjengangere under torsdagens kontroll av tungtransporten på riksgrensa.

På et polsk vogntog hadde en gedigen stabel med paller forskjøvet seg.

Denne pallestabelen på et polsk vogntog var ikke godt nok sikret og i ferd med å tippe da Statens vegvesen tok en kontroll av lasten. (Statens vegvesen)

– Pallene var stablet som du ser på bildet. Det er høyt, vet du, og det beveger seg naturligvis når det humper og rister under kjøreturen. Så denne lasten var ikke ordentlig sikret, og kunne fort falt av og utgjort fare for trafikksikkerheten, konkluderer Grotterød.

Polakken måtte få orden på lasten sin før han fikk klarsignal til å kjøre videre.

Det samme måtte sjåføren av et finsk modulvogntog, som ble stanset ved grensepassering i Ørje og funnet både for lang og for tung. Lasten var heller ikke sikret, ifølge Statens vegvesen.

Under en trafikkontroll i Ørje fikk også sjåføren av et norsk anleggsvogntog passet påskrevet. Det viste seg at vogntoget var overlastet og at hengeren var begjært avregistrert på grunn av manglende EU kontroll. Sjåføren ble ilagt overlastgebyr og bruksforbud og hengeren avskiltet.

Flere måtte punge ut

Fra 1. november er fem millimeter pålagt minimum mønsterdybde i dekkene, men det så ikke alle ut til å ha fått med seg eller tatt hensyn til under kontrollen i Ørje.

Et utenlandsk vogntog hadde mønsterdybde under lovlig minimum på fire av seks dekk og manglet i tillegg en kjetting. Sjåføren måtte ut med 9.500 kroner på stedet.

Sjåføren av et polsk vogntog med mønsterdybde under lovlig minimum på tre dekk, og manglende dokumenter, måtte på sin side betale 6.500 kroner før han fikk fortsette leveransen.

– Vi vet at mange ønsker å «kjøre ut» dekkene sine, men nå er ikke tiden for det. Det er nå man trenger ordentlig veigrep. Med tanke på både ståtid på kontrollplass, som det medfører, og gebyrer, er det nok billigere og enklere å få på godkjente dekk med én gang. Det kan du godt notere som en oppfordring til alle bilister nå – ikke bare yrkessjåfører, poengterer Grotterød.

