Avslørte kjøttsmugling etter tips fra vegvesenet

I 14-tida torsdag 28. oktober ble vaktlederen ved tollstasjonen ved Svinesund kontaktet av kontrollører fra Statens vegvesen med tips om en rumenskregistrert varebil som hadde vært inne til veiing.

– Vekta viste en god del overlast, så vi gikk bort for å sjekke papirene og tok med oss bilen over til kontrollhalen vår for en nærmere sjekk, innleder seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Sjåføren var en rumensk mann i 30-årene, og med seg hadde han også en mannlig passasjer som identifiserte seg med norsk personnummer.

Sistnevnte opplyste at bilen hadde blitt bygget om til en kjølebil, og at det var derfor den var tyngre enn tillatt. Det ble også framvist dokumentasjon på at de hadde deklarert en rekke varer.

– Bilen ble tømt for last og skannet før den ble tatt med tilbake til vegvesenet. Da viste det seg at det var en del mer varer på den enn det som var deklarert, forteller Grandahl.

Ved en opptelling av det som ble «til overs», ble det funnet 268 kilo kjøtt, 96 kilo ost og diverse andre matvarer. Ikke bare er dette langt over lovlig kvote, tollerne fant også flere regelbrudd ved transporten.

– Passasjeren forklarte da at han skulle ha disse varene til en butikk han drev her i Norge, men da har man heller ikke lov til å ta med seg varene over grensa på denne måten. Da skal alt deklareres, forklarer Grandahl.

Smuglermaten ble derfor beslaglagt, og butikkdriveren vil trolig få en bot fra politiet.

– Denne saken er et godt bevis på det velfungerende samarbeidet mellom oss og vegvesenet her på grensa, fastslår seksjonssjefen i Tolletaten.

