Vil styrke Fredrikstad-folks egenberedskap

– Hvis man har det nødvendige på plass for å klare seg selv er man forberedt til å klare seg gjennom de fleste kriser. Samtidig er det et bidrag til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Det sier Hans Arve Rognerud, beredskapsleder i Fredrikstad kommune, i en pressemelding.

Dersom det oppstår en krise som rammer store deler av befolkningen, prioriteres ressursene til de mest sårbare. Derfor er det viktig at man er i stand til å ta vare på seg selv, påpeker kommunen.

Tenk tre døgn uten strøm

Denne uka er Fredrikstad med i Egenberedskapsuka, som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom hele uka vil kommunen legge ut informasjon og artikler om hva man kan gjøre hjemme for å være forberedt.

Kampanjen gjennomføres for å øke innbyggernes bevissthet rundt hva man selv kan gjøre for å være forberedt i forkant av en potensiell krise.

Tenk gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, oppfordrer kommunen. Man bør være forberedt dersom strømmen blir borte eller man blir værfast og isolert.

– Vi anbefaler alle husholdninger å ha et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn. De grunnleggende behovene er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon, sier beredskapsleder Rognerud.

Holder beredskapsdag

Lørdag 6. november inviteres innbyggerne i Fredrikstad til egenberedskapsdag på Fisketorget i sentrum.

Fra kl. 12.00 - 15.00 vil torget fylles av frivillige og statlige aktører som jobber innen samfunnssikkerhet og beredskap. Både politi, brannvesen, sivilforsvar med flere vil være til stede og fortelle om hvordan de jobber med, og viktigheten av, beredskap.

I tillegg vil det inntil bryggekanten ligge både dykkerbåt og politibåt, samt ei redningsskøyte. De to sistnevnte åpner for at publikum kan komme om bord.

