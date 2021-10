Oppfordrer til opplyst godterijakt

– I mørke kostymer og uten refleks, er det nesten umulig for en bilist å få øye på barna, selv med gatebelysning, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i en pressemelding.

Søndag 31. oktober er det igjen klart for halloween med mange spente barn langs veiene. Og ikke bare skremmer de naboen, men også mange bilister får seg en støkk. Forsikringsselskapet oppfordrer derfor bilister til å være ekstra observante denne kvelden.

– Det siste året er det registrert flere hundre trafikkuhell mellom fotgjengere og bilister. Hele 95 prosent av de som blir skadet brukte ikke refleks, heter det videre i pressemeldingen.

Kreative kostymer

Samtidig med at veier og gater vil bli fylt med kostymekledde barn som går knask-eller-knep, markerer denne helgen også slutten på sommertiden. Når vi stiller klokka en time tilbake, vil også mørket komme en time tidligere.

Derfor har Gjensidiges kommunikasjonssjef følgende tydelige beskjed til foreldre før de sender sine små håpefulle ut på godterijakt i mer eller mindre skremmende antrekk.

– Kle barna med refleks, lysende glowsticks eller sy inn reflekser i kostymene. Med litt kreativitet kan det bli kule effekter som gjør det moro for barna å bruke refleks, sier Voll.

– Mange har ulike reflekstyper liggende i skuffer og skap til ingen nytte. Har du en til overs, gi den sammen med godteriet og sørg for at barna trygt kan ha det moro på halloween, legger han til.

Seniorrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken stiller seg helhjertet bak Gjensidiges halloween-budskap. (Trygg Trafikk)

– Falsk trygghet

Og forsikringsselskapets engasjement for å gjøre seg mer synlig i mørket, er som musikk i ørene til seniorrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken.

– De som kommer hjem til oss får utdelt en refleks i stedet for godteri, så det går an å tenke i de baner også. Men det viktigste er at folk finner fram de refleksene de allerede har, at de ikke bare blir liggende i skuffen. Vi har nettopp avsluttet «Refleksjakten», som viser at det er mellom 10 og 15 reflekser per husstand, så det mangler ikke på utvalget rundt omkring, sier han til Dagsavisen Demokraten.

Samtidig påpeker han at dette er et stort ansvar som først og fremst hviler på foreldrene.

– Mange glemmer dessverre å sjekke om barna deres har på seg refleks før de går ut, og oppfordringen vår er å utstyre dem med både det og kanskje til og med også en liten lommelykt. Hvis man syr kostymene selv, finnes det blant annet refleksstoff som kan være både veldig nyttig og bidra til en utkledning som skiller seg litt ut i mengden, sier Trygg Trafikk-rådgiveren.

Avslutningsvis minner Mathisen om at det er minst like viktig å benytte refleks når man ferdes langs opplyste gater, som der det ikke finnes veibelysning.

– Statistikken tilsier at det er flere som forulykker i boligområder og bymiljøer enn langs landeveier, så gatelysene er en falsk trygghet. Lysene er ikke der for å lyse opp fotgjengerne, men hele veibanen, og det er ikke sånn at fordi man ser bilen, så ser bilisten deg.

