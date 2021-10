Hvaler-kvinne til topps i Miss World Norway

Storrød har uten tvil et par hektiske måneder foran seg. I flere uker har hun måttet holde det hemmelig at hun gikk helt til topps i finalen av Miss World Norway 14. august. Før det var hun selv uvitende om resultatet i noen uker.

– Jeg har bare hatt lyst til å rope det ut etter at jeg fikk vite det og kun lov til å dele det med familien. Men de er veldig stolte og det er veldig gøy. Det har vært mye hard jobbing for å oppnå dette og jeg er veldig stolt av å få en sjanse som jeg aldri får igjen, til å representere Norge, idealet om sunn og ekte kropp – selv er jeg en idrettsjente med muskler og lår – og ikke minst det viktige budskapet om at overgrepsofre ikke skal måtte føle skam eller bære tunge tanker alene.

Det sier Amine Storrød til Dagsavisen Demokraten. Tidligere i år var hun åpen om at hun selv er et offer for seksuelt overgrep, og jobber nå blant annet for at myndighetene i ulike land skal ha gode nok hjelpeapparat.

– Angrer ikke ett sekund

Det var ikke lett for Storrød å la seg intervjue om sin personlige erfaring med noe mange jenter og kvinner blir utsatt for. Men i dag er hun glad for intervjuet hun gjorde med TV2.

– Nå har jeg det veldig bra, selv om jeg syntes det var grusomt å fortelle min historie til hele Norge på TV. Jeg var forberedt på negative tilbakemeldinger og var blant annet redd for å bli stemplet for å gjøre dette for å få publisitet. I stedet har jeg bare erfart å få positive meldinger tilbake. Blant andre fra overgrepsmottaket i Fredrikstad, som ga meg masse ros for å ha vært åpen. Det gjorde godt. I tillegg har jeg fått mange meldinger fra jenter som har opplevd seksuelle overgrep og valgt å åpne seg for meg. Det har gjort at jeg forstår at det var riktig av meg å gå ut. Jeg angrer ikke ett sekund, slår hun fast.

Storrød skal være i Puerto Rico fra 19. november til 20. desember, før den internasjonale finalen i Miss World går samme sted 16. desember.

– Jeg merker at jeg også, til tross for idealene jeg ønsker å fremme, blir litt påvirket av skjønnhetsidealet og kroppspresset gjennom konkurransen, men prøver å huske på at mange av deltakerne er opererte, noe jeg ikke er, og at alle bildene er redigerte. Det gjelder å ha hodet på rett plass og beina godt plantet på jorda.

– Det er vel ikke noe problem for en idrettsjente fra Hvaler?

– Nei, jeg tror jeg skal takle det, noe jeg føler jeg har taklet også i en idrett med mye utseendefokus, sier kunstløperen.

Talent – ikke bare bikini

Nå gjenstår en hel del arbeid og forberedelser før avreise for Storrød, som i det flere uker lange karibiske oppholdet må regne med å skifte klær og sko to-tre ganger daglig. Klærne må hun skaffe selv, og i mellomtiden skal hun også fortsette med markedsføringsoppdrag for sponsorene sine, deriblant dem som forsyner henne med sko.

Det gjenstår også å opparbeide seg en komplett bilde- og videopakke, og i den forbindelse har Storrød planer om å benytte seg av både Gamlebyen i Fredrikstad og hjemkommunen, øyparadiset Hvaler.

– Ja, så klart. Det er steder jeg føler meg hjemme og er stolt av. Når jeg om noen uker befinner meg i Puerto Rico, har jeg aldri før vært så langt vekk fra mamma og pappa, konstaterer hun.

Grunnen til at missekandidatene skal være i Puerto Rico så lenge før finalen, er blant annet at de har et gigantisk, langvarig show å øve til før mange millioner øyne skal se på fra sal og sofa.

– Dessuten skal vi gjennom flere intervjuer med dommerne i forkant, for at de skal bli godt kjent med oss før det hele avgjøres på scenen. Jeg må også bruke en del tid på å øve inn catwalk-gange – det er greit at det ser bra ut foran så mange tilskuere, synes hun.

Storrød innrømmer at hun er veldig nervøs nå som deltakelse i den internasjonale finalen ikke lenger er hemmelig, men samtidig er hun positivt spent og ikke minst spesielt glad for én del av konkurransen:

– Det blir ikke bare «sprading» i bikini og gallakjole, selv om det riktig nok ligger mye øving bak det også. I tillegg skal vi vise fram talentene våre. Så jeg får brukt idrettsbakgrunnen min, slutter hun fornøyd.

