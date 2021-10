Siri Martinsen og Atle Ottesen på plass i nye kontorer

– Hjertelig velkommen til ordførerkontoret, og masse lykke til med de oppgavene som nå står foran deg, sa avtroppende ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til sin arvtaker under den høytidelige nøkkeloverrekkelsen fredag ettermiddag.

Partikollega Siri Martinsen kunne ikke dy seg fra å komme med et lite stikk til mannen som har vært Fredrikstads politisk overhode i ti år, samtidig som hun hyllet den nybakte samferdselsministeren.

– Jeg la merke til på den nøkkeloverrekkelsen (i samferdselsdepartementet, journ.anm.) at du fikk x antall milliarder. Nå er det sånn at du ikke kan gi meg det i dag, vi har det vi har enn så lenge, åpnet hun med glimt i øyet.

– Men jeg vil bare si tusen takk, og ikke minst for den kompetansen du har gitt meg og det samarbeidet vi har hatt mens vi har jobbet sammen her. Det er noe jeg kommer til å ha veldig nytte av i den tida som møter meg nå, fortsatte Martinsen.

En overveldet Siri Martinsen har tatt plass i ordførerstolen. (Hermund L. Kjernli)

Personlig preg

Overfor Dagsavisen Demokraten innrømmer hun at torsdagens bystyremøte var en sterk opplevelse, og at det nye og tunge vervet fortsatt ikke hadde sunket inn dagen derpå.

– Det var en veldig stor dag, og jeg kjente at da slet jeg med alle følelser i kroppen. Men jeg kjenner også på den følelsen at nå er jeg klar til å komme i gang, og så er kontoret er en sånn praktisk ting, da, smiler hun.

– Jeg har jo vært her før, og vi har hatt mange diskusjoner rundt det bordet her, legger hun til.

Allerede lørdag er kalenderen fylt med to offisielle ordføreroppdrag, med kjede og det hele, før den første arbeidsuka fulle arbeidsuka bringer bud om stort alvor.

– Fra mandag begynner det rett på med forberedelser til budsjettarbeid, så jeg er klar til å ta tak i det, fastslår den nyvalgte ordføreren.

Og selv om hun har som ambisjon å være mest mulig ute og treffe folk, er det viktig å sette et personlig preg på det som blir et slags hjem nummer to for Martinsen de kommende årene.

– Det skal opp litt bilder, og så skal jeg ha inn et par stoffstoler og prøve å gjøre det litt mer mitt. Det er et mål å være mer ute, men jeg kjenner jo på at man ofte kommer til å være her i helger og på sene kvelder, så det blir et sted jeg kommer til å være mye, sier hun.

Etter Ti år og én dag som Fredrikstad-ordfører, kunne Jon-Ivar Nygård gi nøkkelen til ordførerkontoret videre til Siri Martinsen. (Hermund L. Kjernli)

Siste ryddejobb

For den avtroppende ordføreren var rollene snudd sammenlignet med en drøy uke tidligere, da han mottok nøkkelkortet til samferdselsminister-kontoret fra Knut Arild Hareide (KrF).

– Jeg tenker at begge deler er veldig hyggelig, og når man gir bort en nøkkel fordi man har blitt statsråd så er det i alle fall sånn at det er en fin markering av den milepælen, sier Jon-Ivar Nygård.

– Det er jo en litt vemodig stund, men nå har jeg vært forberedt ganske lenge på at jeg ikke skulle være ordfører lenger, helt uavhengig av at jeg har blitt statsråd. Meningen var jo at jeg skulle gå av på det tidspunktet jeg gjorde uansett, men selvfølgelig er det sånn at det er en epoke i livet som er over. 10 år og én dag, og sånn var det, utdyper han.

Da fredagens seanse var overstått, var det kun siste rest av jobben med å rydde seg ut av rådhuset som gjensto for Nygård.

– Jeg har brukt ukene før Stortinget startet til å pakke ned esker som står på et lager her inne, så jeg skal prøve å få med meg tre-fire ekser inn i bilen etterpå, humrer han.

Atle Ottesen (Ap) er godt fornøyd med å ha oppgradert fra gruppeleder- til varaordførerkontoret. (Hermund L. Kjernli)

Tok med seg stolen

Etter å selv ha fått nøklene til ordførerkontoret, beveget Siri Martinsen seg et par meter nedover korridoren for å ønske sin nye nestkommanderende formelt velkommen.

– Det er to år siden jeg fikk dette kontoret av Kari (Agerup, journ anm.), og det har vært to veldig spesielle år. Jeg var så vidt varaordfører før vi gikk inn i en pandemi, hvor hele kommunene jobbet helt annerledes. Sånn er jeg helt sikker på at det ikke blir for deg, vi får en helt ny og normal tid nå, håper jeg – selv om det kommer til å skje veldig mye også på det kontoret her, sa hun rettet mot Atle Ottesen, før hun fortsatte.

– Du legger nå bak deg ti år som gruppeleder for et politisk parti, men når du kommer hit skal du representere hele kommunen. Det tror jeg du klarer på en fantastisk måte, og jeg gleder meg veldig til å samarbeide med deg. Så gratulerer, og her har du nøkkelen.

Ottesen var på sin side klar på at han hadde gledet seg lenge til å innta sitt nye kontor og verv.

– Jeg tror vi blir et bra team, jeg skal i alle fall gjøre det jeg kan for å lette hverdagen din, og jeg setter veldig stor pris på å få denne tilliten av bystyret, uttalte han.

Stolen på varaordførerkontoret hadde han imidlertid tatt med seg fra kontoret han har hatt som gruppeleder for Arbeiderpartiet.

– Jeg vet at det er en stol som er god å sitte i, og har fått gjort mye sittende på den. Det skal jeg fortsette å gjøre, og jeg skal prøve å representere kommunen på en best mulig måte. Dette er et fantastisk fint kontor, det er veldig lyst og gir inspirasjon til å jobbe med vanskelige og krevende saker. Det er flott å kunne gjøre det i så fine omgivelser som her, så jeg skal forvalte det på en verdig og ordentlig måte, avsluttet Ottesen.

