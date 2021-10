Kattekrisen i Fredrikstad-nabolag: – Provoserende at kommunen ikke gjør noe

Fortsatt har ikke Mattilsynet vært på oppfølgende tilsyn. Ei heller har Fredrikstad kommune vist seg i boligområdet. Det er gått tre uker siden naboene ga uttrykk for sin fortvilelse i Dagsavisen Demokraten, over et kattehold i nabolaget de beskriver som helt ute av kontroll.

Velforeningen har involvert seg i saken. Flere naboer har begynt å vurdere flytting som eneste utvei, men er bekymret for i hvilken grad verdien på boligene har tapt seg.

– Vi er flere som har vært inne på tanken om å engasjere en advokat nå, for vi opplever å stå i en desperat og fastlåst situasjon, sier en av naboene til Dagsavisen Demokraten torsdag.

– En ikke håndterbar situasjon

Enorme mengder avføring og urin og ødeleggelser på nabotomtene fra en kattekoloni som formerer seg i høyt tempo er blitt altoppslukende, beskriver den samme naboen, som har tatt gjentakende initiativ for å finne en løsning.

Han er ikke videre imponert av verken Mattilsynet eller Fredrikstad kommunes respons i saken. Velforeningen i området sendte for to uker siden et nytt brev til kommunen, der de etterspurte hvilke tiltak kommunen akter å sette inn.

– Bomiljøet for veldig mange naboer i det aktuelle boligområdet har blitt sterkt forringet over de siste to årene, med særdeles redusert livskvalitet det siste året. Situasjonen har eskalert på en slik måte at den ikke er håndterbar uten hjelp fra de rette myndigheter, skriver velforeningslederen i brevet, som er sendt på bakgrunn av et styremøte avholdt i slutten av september.

Et overveldende antall katter tilhørende samme hus i et boligområde i Fredrikstad skaper fortvilelse blant naboene. (Privat)

Naboen som Dagsavisen Demokraten har snakket med, sier at ingen representanter for kommunen har tatt kontakt eller vært på stedet – etter utallige henvendelser. Han har bare fått svar på epost.

Fagleder miljø, Reidun Ottosen i Fredrikstad kommune, uttalte til oss, da vi sist skrev om saken, at kommunen avventer involvering så lenge de vet at Mattilsynet jobber med saken. Kommunen hadde da sendt en henvendelse til katteeieren uten å få svar.

– Kommunen følger Mattilsynets behandling og vil underveis i prosessen vurdere om det også er behov for å behandle saken etter forskrift om miljørettet helsevern. Bestemmelsene i denne forskriften retter seg mot forhold, for eksempel kattehold, som kan ha innvirkning på helsen til de som bor i området, sa Ottosen tidligere i høst.

Så vidt Dagsavisen Demokraten kjenner til, har Mattilsynet ikke gått til nye skritt i saken. Mattilsynet sier de ikke kan uttale seg om saker som gjelder private husholdninger.

– Ansvarsfraskrivelse

Naboen er svært utålmodig etter å se utvikling i saken.

– Det er provoserende at kommunen per nå ikke gjør noe fordi Mattilsynet visst nok er involvert. Ingen fra kommunen har heller vært her eller kontaktet oss. Dette er ansvarsfraskrivelse fra kommunen, slik vi opplever situasjonen. Vi trenger hjelp, men kan ikke vite om kommunen tar oss på alvor. Kom i det minste på befaring, slik vi har invitert til, oppfordrer han.

Naboen understreker samtidig:

– Vi er alle fullstendig klar over at det er synd på kattene og at de trenger hjelp. Dette handler helt klart om dyrevelferd, men for oss naboer er plagene blitt så omfattende at vi også trenger hjelp.

Velforeningen opplyser i brevet til kommunen at den stiller seg sterkt bak de naboene som er berørt, og hevder det er snakk om over 50 katter, som verken er sterilisert, kastrert eller ID-merket.

– Naboer kan ikke bruke uteområdene sine, de må tråkke i kattemøkk over alt. Og alt som står ute ender opp med å lukte kattepiss, beskriver velforeningen videre i brevet.

Huseierforbundet: – Skal være trygt å bo

Huseiernes Landsforbund sier på generelt grunnlag at naboene og kommunen har valgt riktig tjenestevei. Mattilsynet skal være første instans i slike saker, ifølge distriktsleder i Østfold og Follo, Elin Marie Kolstad.

– Naboene kan benytte naboretten, men det anbefaler vi ikke i første omgang da det ofte er kostbart og tidkrevende. Man kan også varsle kommunelegen hvis situasjonen av helsemessig karakter er prekær. Samtidig er det nok vanskelig å få kommunelegen på banen før Mattilsynet har gjort sitt vedtak, noe det hender at tar litt tid, sier Kolstad.

Hun uttrykker stor forståelse for naboenes fortvilelse.

– Jeg har full forståelse for at dette er ekstremt ubehagelig, og ser samtidig at det kan bidra til verdiforringelse av boligene. Sånt er man nesten pålagt å opplyse om ved et eventuelt salg. Det skal være trygt å bo, slår Kolstad fast.

Elin Marie Kolstad i Huseiernes Landsforbund forstår naboenes fortvilelse i den fastlåste kattesaken i et boligområde i Fredrikstad. (Huseiernes Landsforbund)

Velforeningen skriver videre i brevet til kommunen at den prøver å opprettholde et godt bomiljø og unngå nabokrangling. Naboer har vært i kontakt med katteeieren, men kommer ingen vei og har gitt opp dialog foruten et siste brev fra velforening til beboer.

– Jeg tror det er veldig vanskelig for andre å sette seg inn i hvor belastende situasjonen er. Det høres kanskje tullete ut for enkelte at vi er så plaget av noe så tilsynelatende harmløst som katter. Men problemet her er så omfattende. Vi ser, lukter og tråkker i avføring og urin hver dag, sier naboen, og legger til:

– Vi har over tid meldt Mattilsynet, Dyrebeskyttelsen og kommunen jevnlig og gjentatte ganger. I siste henvendelse til kommunen og Mattilsynet la vi ved bilder og video. Lovverket kjenner jeg ikke i detalj, men som innbygger og huseier tar jeg det for gitt at kommunen må ha plikt eller rett til å passe på innbyggerne sine eller bistå oss på en eller annen måte, slutter naboen.

Dagsavisen Demokraten har på flere måter forsøkt å komme i kontakt med katteeieren, men uten å lykkes.

