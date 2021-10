Færre, men dyrere skader under årets båtsesong

I det årets båtsesong for alvor nærmer seg slutten, opplyser forsikringsselskapet i en pressemelding at de så langt i 2021 har fått inn 2.700 skademeldinger fra fritidsbåteiere. Det er noe færre enn rekordåret i fjor, men erstatningssummene øker som følge av mer kostbare reparasjoner.

– Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres av grunnstøtinger der båter har gått på et undervannsskjær, land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Gjensidiges kommunikasjonssjef Arne Voll i pressemeldingen.

Mest kostbart for Fredrikstad-folk

Han forteller videre at det også har vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai. Totalt har selskapet hittil i år utbetalt nærmere 135 millioner kroner til sine kunder som følge av skader på fritidsbåter, og gjennomsnittserstatningen ligger på 50.000 kroner.

– For bransjen totalt (så langt i år) kan det være snakk om over 10.000 skader med utbetalinger på rundt en halv milliard kroner, heter det i pressemeldingen.

I Viken har Gjensidige så langt i år registrert 730 skader med utbetalinger på 33 millioner kroner. Snitterstatningen på disse skadene er 45.000 kroner.

Flest antall skader er registrert i Bærum (93), mens Fredrikstad er den kommunen i fylket med høyest samlet erstatningsutbetaling (3,6 millioner kroner).

---

Båtskader sommeren 2021

Antall skader og samlet utbetalt erstatningsbeløp i utvalgte kommuner i Viken:

Bærum: 93 – 3,4 millioner kroner

Fredrikstad: 82 – 3,6 millioner kroner

Asker: 75 – 2,2 millioner kroner

Drammen: 44 – 2,1 millioner kroner

Nordre Follo: 41 – 2,0 millioner kroner

Moss: 40 – 2,0 millioner kroner

Sarpsborg: 39 – 2,3 millioner kroner

Vestby: 39 – 1,0 millioner kroner

Indre Østfold: 30 – 1,5 millioner kroner

Lillestrøm: 25 – 1,1 millioner kroner

Hvaler: 9–790.000 kroner

Råde: 3–67.000 kroner

---

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. (Gjensidige)

Marint avfall

Årlig får Gjensidige alene melding om over hundre skader som skyldes søppel i havet, og de skriver også at de denne sommeren har opplevd at flere og flere får båtene skadet på grunn av miljøforurensning.

–Mange har fått store skader etter sammenstøt med tømmerstokker og treverk som har skadet skrog og motor. Andre har fått gamle garn, tau eller plast i propellen. Mye av dette stammer fra mennesker som bruker naturen og havet som avfallsplass, sier Voll.

–Nordmenn er i utgangspunktet svært miljøbevisste, og mye av det som flyter omkring kan komme langveisfra samt ha blitt tatt av stormfloer og så videre, legger han til.

Minner om høststormene

Likevel er det nok ikke tvil om at noen ser havet som en mulighet til å bli kvitt avfall. Og selv om det er kjedelig å få skadet båten, er kommunikasjonssjefen likevel mest bekymret for miljøet.

–Båter kan repareres, så enkelt er det ikke med miljøet, fastslår Voll.

Han oppfordrer derfor alle til å vise aktsomhet både på og ved sjøen.

–Mange har «mye» lagret ute, ofte ved naust, strender og kaianlegg. Det eneste som er sikkert er at høststormene kommer, og med det mye vind og høye bølger. Da kan det en har lagret ved sjøen, plutselig havne i sjøen, avslutter kommunikasjonssjefen.

