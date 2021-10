Hadde med seg ulovlige mengder lystgass over grensa

Natt til fredag 15. oktober stanset tollerne ved Svinesund en norskregistrert personbil som hadde kommet inn i landet på grønn sone ved tollstasjonen. I bilen satt en mannlig sjåfør i 30-årene og en passasjer i 20-årene, også dette en mann, som sa de hadde vært en liten tur i Göteborg.

– De forklarte at de ikke hadde med seg noe særlig i bilen, bare litt matvarer og noen få snusbokser, men da vi sjekket bilen litt nærmere oppdaget vi også flere esker med gassbeholdere som de ikke hadde noen kvittering på å ha kjøpt, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Ballonger overalt

Innholdet i beholderne var dinitrogenoksid, bedre kjent som lystgass. Dette brukes blant annet som drivgass for å lage krem, og det var også det de aktuelle gassbeholderne var merket med at de var ment for. Samtidig er det et velkjent fenomen at denne gassen misbrukes som rusmiddel, særlig blant ungdom, og det er langt fra første gang Svinesund-tollerne har kommet over et parti med disse varene.

– På spørsmål om hvorfor de hadde med seg dette, svarte mennene at det skulle brukes til kaker, som vi ofte får høre når vi finner denne typen varer i biler som kommer over grensa, utdyper Grandahl.

Det ble derfor mistenkt at den reelle hensikten var å bruke gassen til å ruse seg, og bilen ble beordret inn i garasjen for en ordentlig opptelling av mengden.

– Da ble det funnet 16 esker med gassflasker, og i tillegg seks flasker som lå løst foran i bilen. Rundt omkring ble det også funnet noen ballonger, både brukte og ubrukte, som styrket mistanken om hva de egentlig skulle bruke gassen til, sier Grandahl.

Fem ganger mer enn lovlig

Etter hvert innrømmet også passasjeren at han hadde brukt ballongene til å inhalere, og det ble blant annet tatt en tegn- og symptomtest på ham før han ble sendt til legevakta. Ifølge seksjonssjefen forklarte politiet imidlertid at den aktuelle gassen har en veldig kortvarig ruseffekt, og at den ikke er av samme type som lystgass ment for medisinsk bruk.

De til sammen 94 gassbeholderne ble uansett beslaglagt, fordi den samlede verdien langt oversteg de 3.000 kronene per person man kan ha med seg over grensa tollfritt.

– Den anslåtte verdien per flaske er på 300 kroner, så totalt sett ble de verdsatt til 28.200 kroner, forklarer Grandahl.

De to mennene ble anmeldt for smuglingsforsøket, og kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

