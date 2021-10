Transportarbeiderne gleder seg: – Hurdalsplattformen blir viktig for å rydde opp i bransjen

Dagen før han ble statsminister, la Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fram sin regjeringserklæring, kalt Hurdalsplattformen.

[ Statsviter om minister Nygård: – Kan bli møtt i døra av ting han har sagt tidligere (+) ]

Der er det både konkret politikk og visjoner for hva Støre-regjeringa vil gjøre med utfordringene i transportnæringa.

Selv om ikke hele regjeringserklæringen er like konkret på tiltak innen transportbransjen, er Fellesforbundets Dag-Einar Sivertsen glad for at den signaliserer kamp mot sosial dumping i bransjen. – Vi vet hvilke tiltak som fungerer, og det skal vi spille inn til regjeringa, sier forbundssekretæren. (Roy Ervin Solstad / FriFagbevegelse)

Reversere taxireformen

Lekkasjene om hva erklæringa ville inneholde har vært mange. Blant dem, en reversering av Solberg-regjeringens frislipp av løyver og en generell liberalisering av drosjenæringa.

På dette punktet er Hurdalsplattformen helt konkret. Blant annet vil regjeringa igjen la fylkeskommunene regulere antall løyver i kommunene, gjeninnføre både tilknytningsplikt til drosjesentral og en generell driveplikt for drosjene, samt kreve taksameter eller tilsvarende i drosjene.

Valgløfte: Arbeiderpartiet lover å stanse frislippet i taxinæringen

Den nye regjeringa vil også utforme en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, og utforme en egen handlingsplan i transportsektoren. Regjeringen vil bekjempe sosial dumping i transportsektoren, og sørge for at ansatte innen sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår som er i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet.

Det viktigste tiltaket for å motvirke den negative utviklingen vi ser i transportnæringen, er en bedre håndheving av dagens regelverk, heter det i Hurdalsplattformen.

Forventer tiltak i turbussbransjen

Tidligere nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, nå forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen, er fornøyd med at regjeringen vil ta grep.

– Dette vil gi oss et langt bedre verktøy for å rydde opp i transportbransjen. Når de sier de skal bekjempe sosial dumping i bransjen, så vet vi hvilke tiltak som virker. De kommer vi til å spille inn til regjeringa, sier Sivertsen.

Han er glad for at Støre-regjeringa som ventet vil gjøre noe med Solberg-regjeringens liberaliserte drosjeregler, og forventer at man skal være like tøffe når det gjelder reglene for utenlandske turbusser i Norge.

– Det de sier de skal gjøre med drosjeregelverket, viser at vi nå har en regjering som vil utfordre EU og EØS. Da forventer jeg at man vil gjøre det samme for kabotasjekjøringa som utenlandske turbusser foretar i Norge, understreker han.

Kabotasje: Langtransportsjåfør Anita (37) er på jobb 15 timer daglig: – Jobben går først, alltid

– Kan ikke vente

Kabotasjekjøring er innenriks transport foretatt av utenlandsk transportør, og for turbusser er det eneste kravet at de utenlandske turbussene kun skal kjøre i Norge midlertidig. Regelverket sier derimot ikke noe om hvordan «midlertidig» skal forstås, og resultatet har vært at utenlandske turbusser har kommet til Norge tidlig på våren og kjørt turister mellom destinasjoner i Norge til langt utpå høsten.

Danmark innførte allerede for to år siden et eget nasjonalt regelverk som tilsa at turbusser fikk kjøre kun en uke, før de måtte ut av landet i en hel måned.

– Partiene sa før valget at de ville ha danske regler i Norge. Det bør stå høyt på lista over ting regjeringa må få gjort noe med. Det må på plass i god tid før neste års turistsesong, understreker Sivertsen.

Kabotasjekjøring: I Danmark får utenlandske sjåfører kjøre turbuss maks sju dager per måned. Nå krever Arbeiderpartiet samme ordning i Norge

– En tøffing

Mange pekte på Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet som den mest sannsynlige neste samferdselsministeren, men da Jonas Gahr Støre leste opp navnene på regjeringskollegiet torsdag formiddag, manglet Myrli sitt navn.

Allerede kvelden før hadde flere medier fått bekreftet at Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad blir den nye samferdselsministeren. Han har vært ordfører i østfoldbyen siden 2011, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, og ble nå i høst innvalgt på Stortinget for første gang.

Det tror leder for LO i Fredrikstad, Fellesforbundets Vidar Schei, blir veldig bra.

– Han kan nok virke litt sjenert, men det er bare et skalkeskjul. Han er en tøffing som ikke lar seg pelle på nesa. Han er ikke redd for å si det han mener og stå for det, påpeker Schei.

LO-leder Vidar Schei (t.v.) kjenner den nye samferdselsministeren fra Fredrikstad godt. – Han er veldig opptatt av seriøsitet i arbeidslivet. (Tomm Pentz Pedersen)

Kjenner fagbevegelsen godt

Den lokale LO-lederen har hatt et tett samarbeid med Nygård i hans ordførerperiode, og beskriver den nye samferdselsministeren som faglig dyktig og kunnskapsrik.

– Han har vært en veldig god samtalepartner for fagbevegelsen. Han er en markant lederskikkelse i Fredrikstad og forkjemper for det rødgrønne samarbeidet og samarbeidet med fagbevegelsen i Fredrikstad. Han har også kjempa iherdig for jernbanen gjennom Østfold, for bedre veier, og farleden inn til Borg Havn. I tillegg er han veldig opptatt av seriøsitet i arbeidslivet, forteller Schei.

Han legger ikke skjul på at han synes det er stas å få en samferdselsminister fra Fredrikstad.

[ Bussjåfører i Østfold: – Samholdet har nok aldri vært så bra som nå ]

– Jeg var sikker på at det ville Sverre Myrli, eller en fra Vestlandet eller Møre og Romsdal. Derfor ble jeg overraska over at det ble en østfolding. Dette er jo den første statsråden fra Fredrikstad i nyere tid, og det er ekstra moro, sier Vidar Schei.

Frikortskatten må bort

Dag-Einar Sivertsen kjenner ikke den nye samferdselsministeren, men tror ikke det skal by på noen problemer.

– Jeg kjenner bare bakgrunnen hans fra lokalpolitikken, men nye koster er alltid positivt for å utvikle ny politikk og for å kunne gå løs på utfordringer. Vi har stor tro på at vi skal få finne gode løsninger sammen med den nye samferdselsministeren med den regjeringserklæringen som er lagt fram, sier Sivertsen.

Han sender også et lite hint i retning av den nye finansministeren, Trygve Slagsvold Vedum.

– Den forrige regjeringa innførte skatt på frikort for bussjåfører. Hvis skatten skal være rettferdig, slik det ble sagt da Hurdalsplattformen ble lagt fram, så bør han fjerne den skatten for godt, sier Dag-Einar Sivertsen.

Av: FriFagbevegelse